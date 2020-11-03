Настрой на битву: анонс матча «Локомотив» — «Атлетико»
Новая встреча с Симеоне.
Новая встреча с Симеоне.
Год назад «Локомотив» принимал «Атлетико» окрыленный победами над «Байером» и «Зенитом». На этом тогда всё хорошее и закончилось: 0:2 с командой Диего Симеоне, а потом еще 4 поражения и 4-е место в группе. Перед сегодняшним матчем с «Атлетико» настроение у «железнодорожников» так себе. С «Баварией» команда Марко Николича смотрелась неплохо, но все же уступила. А в РПЛ и игры нет, и все те же поражения с «Ротором» и «Сочи». Понятно, что в ЛЧ «Локо» уступает
С «Атлетико» происходят интересные перемены. В этом сезоне Симеоне ставит более смелый футбол, чаще прессингует соперников высоко — на этом он, правда, погорел в Мюнхене недавно. И тем не менее, «матрасники» стали чаще развивать атаки по центру, меньше играть навесами с флангов. Возможно, это связано с появлением в команде Луиса Суареса. На уругвайца нет смысла играть верхом, как на Альваро Морату или Диего Косту, зато внизу он очень хорош. Совпадение или нет, но этой осенью наконец прорвало Феликса. В прошлом сезоне талант из Португалии забил лишь 9 голов, в начале этого у него уже 5. Кажется, с плохой реализацией моментов в «Атлетико» покончено.
В матче с «Баварией» получил травму бедра Ведран Чорлука, выход защитника сегодня под вопросом. В остальном у «Локо» все в строю, пару форвардов впереди снова составят Федор Смолов и Зе Луиш. Видно, что Зе очень хочет забить первый гол за новую команду, но иногда это желание идет ей во вред. Вообще с голами у «Локомотива» проблема все последние годы, даже в чемпионском сезоне это было. «Атлетико» сегодня не помогут Коста и Янник Карраско, но Симеоне есть, кем их заменить.
Но не будем забывать, после 4 голов от «Баварии» мадридцы пропустили еще два от «Зальцбурга» — оборона «Атлетико» сейчас не выглядит непроходимой. Шансы на контратаках у «Локо» точно будут. «Баварии» забить получилось (а могли и еще) — почему бы не попробовать и здесь? Гости же будут угрожать и в позиционном нападении, и со стандартов, и в быстрых отрывах. Команда Симеоне с появлением Суареса стала еще опаснее. Шансы гостей на победу сегодня, конечно, выше, но коэффициент на это не очень привлекательный. А вот поставить на обе забьют в БК Winline можно за 2,20.
Андрей Санталов