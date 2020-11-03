Настрой на битву: анонс матча «Локомотив» — «Атлетико»

Год назад «Локомотив» принимал «Атлетико» окрыленный победами над «Байером» и «Зенитом». На этом тогда всё хорошее и закончилось: 0:2 с командой Диего Симеоне, а потом еще 4 поражения и 4-е место в группе. Перед сегодняшним матчем с «Атлетико» настроение у «железнодорожников» так себе. С «Баварией» команда Марко Николича смотрелась неплохо, но все же уступила. А в РПЛ и игры нет, и все те же поражения с «Ротором» и «Сочи». Понятно, что в ЛЧ «Локо» уступает топ-клубам в мастерстве, остается только рассчитывать на борьбу и самоотдачу, о настрое биться и не уступать говорит и Николич.



С «Атлетико» происходят интересные перемены. В этом сезоне Симеоне ставит более смелый футбол, чаще прессингует соперников высоко — на этом он, правда, погорел в Мюнхене недавно. И тем не менее, «матрасники» стали чаще развивать атаки по центру, меньше играть навесами с флангов. Возможно, это связано с появлением в команде Луиса Суареса. На уругвайца нет смысла играть верхом, как на Альваро Морату или Диего Косту, зато внизу он очень хорош. Совпадение или нет, но этой осенью наконец прорвало Феликса. В прошлом сезоне талант из Португалии забил лишь 9 голов, в начале этого у него уже 5. Кажется, с плохой реализацией моментов в «Атлетико» покончено.