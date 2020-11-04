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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Что ждет «Зенит» и «Краснодар» в ЛЧ? Анонс матчей среды

Новое испытание европейскими клубами.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» — «Лацио»

По турнирной ситуации этот матч — один из последних шансов для «Зенита» выйти из группы в плей-офф ЛЧ. Увы, снова придется играть сразу без нескольких лидеров: Малкома, Азмуна, Дриусси… Новичок Вендел готов, но в игру питерцев он пока не вписан. Тем интереснее посмотреть, что в таких условиях приготовит Семак, пока к тренеру «Зенита» много вопросов по Лиге чемпионов. От питерцев ждут агрессии, атак — все то, чего не было в первом тайме с «Брюгге». Судя по настрою Дзюбы перед матчем — бою быть.

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«Лацио» впервые в Лиге чемпионов за последние 13 лет, и первыми двумя турами команда Индзаги может быть довольна. 4 очка в двух сложных матчах позволяют не нервничать перед выездом в Санкт-Петербург. Впрочем, проблемы с составом у итальянского клуба все равно остаются. В Россию не полетели основной вратарь Стракоша, опорник Лейва и главный бомбардир Иммобиле. В Бельгии неделю назад без этих игроков «Лацио» свел матч вничью. Такой же результат будет признан хорошим и здесь. А вот «Зениту» отступать некуда — надо выигрывать. В БК Winline на победу питерцев выкатили коэффициент 2,38.

«Севилья» — «Краснодар»

Вратарь «Краснодара» Сафонов был лучшим в игре с «Ренном». Если рассчитывать на очки в Испании, то Матвею надо выдать еще один суперматч. Заодно можно исправиться за ошибку во встрече с «Челси». Хотя и без нее результат той игры был предопределен. Травмы и коронавирус не позволяют «быкам» выставить боеспособный состав ни в ЛЧ, ни в РПЛ — отсюда и три поражения подряд с общим счетом 1:9. Возможно, молодые игроки в такой ситуации получат опыт, но это слабое утешение.

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В «Севилье» тоже не всё ладно. 7 очков в 6 турах Ла Лиги — это явно не старт мечты. Молчит пока самый опасный игрок прошлого сезона Окампос, Банеги уже нет, а вернувшийся Ракитич еще только осваивается. При этом андалусийцы подтверждают репутацию команды, которой тяжело забить. В этом уже успели убедиться «Челси» и «Ренн», а перед этим — «Бавария» и «Барселона». «Севилья» — терпеливая команда, может спокойно отойти к своим воротам, а может начать прессинговать, каждый игрок при этом знает, что делать. Против такой системной игры «Краснодар» вряд ли что-то придумает — взять уверенную победу хозяев с форой -1,5 можно за 1,69.

Андрей Санталов

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