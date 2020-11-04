Что ждет «Зенит» и «Краснодар» в ЛЧ? Анонс матчей среды
Новое испытание европейскими клубами.
Новое испытание европейскими клубами.
«Зенит» — «Лацио»
По турнирной ситуации этот матч — один из последних шансов для «Зенита» выйти из группы в
«Лацио» впервые в Лиге чемпионов за последние 13 лет, и первыми двумя турами команда Индзаги может быть довольна. 4 очка в двух сложных матчах позволяют не нервничать перед выездом в
«Севилья» — «Краснодар»
Вратарь «Краснодара» Сафонов был лучшим в игре с «Ренном». Если рассчитывать на очки в Испании, то Матвею надо выдать еще один суперматч. Заодно можно исправиться за ошибку во встрече с «Челси». Хотя и без нее результат той игры был предопределен. Травмы и коронавирус не позволяют «быкам» выставить боеспособный состав ни в ЛЧ, ни в РПЛ — отсюда и три поражения подряд с общим счетом 1:9. Возможно, молодые игроки в такой ситуации получат опыт, но это слабое утешение.
В «Севилье» тоже не всё ладно. 7 очков в 6 турах Ла Лиги — это явно не старт мечты. Молчит пока самый опасный игрок прошлого сезона Окампос, Банеги уже нет, а вернувшийся Ракитич еще только осваивается. При этом андалусийцы подтверждают репутацию команды, которой тяжело забить. В этом уже успели убедиться «Челси» и «Ренн», а перед этим — «Бавария» и «Барселона». «Севилья» — терпеливая команда, может спокойно отойти к своим воротам, а может начать прессинговать, каждый игрок при этом знает, что делать. Против такой системной игры «Краснодар» вряд ли
Андрей Санталов