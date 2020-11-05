Все в атаку: анонс матча «Фейеноорд» — ЦСКА
Игра, в которой будут голы.
Игра, в которой будут голы.
В еврокубки пока всё печально для российских клубов: 11 матчей, ноль побед. Прервать грустную серию сегодня может ЦСКА,
«Фейеноорд» тренирует хорошо известный в России Дик Адвокат. Он возглавил команду по ходу прошлого сезона и перед досрочным завершением чемпионата вывел ее на третье место. Новый сезон дается пока тяжело: 4 победы и 3 ничьи, но ни с кем из лидеров роттердамцы пока не играли. В Лиге Европы дела хуже: ничья с Загребом и 1:4 дома с «Вольфсбургом», пусть соперник и пробил там три пенальти. Главная угроза в «Фейеноорде» исходит от форварда Бергхейса, в этом сезоне он уже забил 7 голов в 9 матчах.
Для голландского клуба турнирная ситуация не оставляет другого варианта, кроме как рисковать и играть на победу. ЦСКА такой футбол тоже подходит,
Андрей Санталов