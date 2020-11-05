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11:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Все в атаку: анонс матча «Фейеноорд» — ЦСКА

Игра, в которой будут голы.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига Европы 2020/2021
Группа K, 5.11.2020, 23:00

Фейеноорд-ЦСКА-

В еврокубки пока всё печально для российских клубов: 11 матчей, ноль побед. Прервать грустную серию сегодня может ЦСКА, все-таки армейцы по общему признанию сейчас играют лучше всех в России и по праву лидируют в РПЛ. В Лиге Европы, правда, пока в их активе лишь две ничьи. В первом туре необязательный пенальти привез Васин, а дожать «Вольфсберг» потом уже не получилось, а дома с Загребом подвела реализация моментов. Но команда явно на ходу, Влашич и сам забивает, и раздает, нужно, чтобы его примеру теперь последовали остальные.

«Фейеноорд» тренирует хорошо известный в России Дик Адвокат. Он возглавил команду по ходу прошлого сезона и перед досрочным завершением чемпионата вывел ее на третье место. Новый сезон дается пока тяжело: 4 победы и 3 ничьи, но ни с кем из лидеров роттердамцы пока не играли. В Лиге Европы дела хуже: ничья с Загребом и 1:4 дома с «Вольфсбургом», пусть соперник и пробил там три пенальти. Главная угроза в «Фейеноорде» исходит от форварда Бергхейса, в этом сезоне он уже забил 7 голов в 9 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для голландского клуба турнирная ситуация не оставляет другого варианта, кроме как рисковать и играть на победу. ЦСКА такой футбол тоже подходит, все-таки это интереснее, чем взламывать плотную оборону. Особый расчет в этом матче у Гончаренко на новичка Эджуке. У нигерийца два гола в 10 матчах, но чемпионат Голландии Чидере хорошо знаком, так что, возможно, его прорвет здесь. В трех последних матчах «Фейеноорда» было минимум 4 гола, голландцам в целом привычно играть без защиты, так что здесь хорошо смотрится ставка «тотал голов больше 2,5». В БК Winline на нее дают 1,81.

Андрей Санталов

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