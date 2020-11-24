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12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Новые испытания для российских клубов: анонс матчей «Краснодара» и «Зенита» в ЛЧ

Встречаем новый тур Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» — «Севилья»

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа E, 24.11.2020, 20:55

Краснодар-Севилья-

Российским клубам осталось играть примерно месяц в этом году, и «быки» начали этот отрезок со скромной победы над «Тамбовом» (1:0). Но моментов было много, а реализация зависит от формы.

Время прибавить есть, значит, и голы придут. Главное, что вернулись Ари, Реми Кабелла и Тони Вильена плюс Вандерсон на подходе.

Маркус Берг и Кайо отдыхали в эти выходные, так что «Краснодар» наконец может сыграть в свою силу. С одной лишь оговоркой: приболел основной вратарь Матвей Сафонов.

Мурад Мусаев уверяет, что команда сделала выводы после обидного поражения в Испании, так что ждем атакующий футбол от хозяев.

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«Севилья» не слишком удачно сыграла в последних 4 матчах в гостях — все без побед. Но при этом в соперниках были, например, «Барселона» и «Челси». В Краснодар испанцы прибыли после тяжелой победы над «Сельтой» (4:2) и без нескольких игроков основы: вратаря Яссина Буну (а его сменщик Томаш Вацлик может начудить), правого защитника Хесуса Наваса и Сусо из группы атаки. По турнирной ситуации «Краснодару» нужно играть на победу, и «Севилью» это устраивает. Команда Хулена Лопетеги умеет терпеть и жалить на контратаках и стандартах. Исход сегодня угадать сложно, а вот голами команды, скорее всего, обменяются. В БК Winline на это дают коэффициент 1,68.

«Лацио» — «Зенит»

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа F, 24.11.2020, 23:00

Лацио-Зенит-

Три недели назад «Зенит» не смог выиграть у «Лацио», приехавшего в Питер полуосновным составом, теперь же будет еще тяжелее. Чемпион России остался без Вячеслава Караваева, Магомеда Оздоева и новичка Вендела. Да, Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун полетели в Рим, но все они без игрового тонуса и вряд ли появятся в основе. И это в матче, где обязательно надо выигрывать, иначе задача выйти в плей-офф ЛЧ будет провалена.

Отдельно стоит сказать про Дзюбу — главная ударная сила «Зенита» была незаметна с «Ахматом», как это обычно бывает, когда мяч слишком редко доходит до Артема.

«Лацио», вернувшийся в ЛЧ спустя 13 лет, близок к выходу из группы. Римляне сейчас на подъеме, многие футболисты снова в составе после травм и ковида. Команда Симоне Индзаги играет достаточно прагматично, не настаивает на владение мячом, но при этом умеет атаковать и позиционно. В Питере не играли Чиро Иммобиле и Луис Альберто, теперь же оба лидера в строю.

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Последние 7 матчей «Лацио» не проигрывает (4 победы, 3 ничьи) и вряд ли сегодня эта серия прервется. Объективно говоря, шансов у римлян больше. В БК Winline поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1,73.

Андрей Санталов

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