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10:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Лидер РПЛ рвется в плей-офф ЛЕ: анонс матча ЦСКА — «Фейеноорд»

Важный матч для российского клуба.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига Европы 2020/2021
Группа K, 26.11.2020, 20:55

ЦСКА-Фейеноорд-

ЦСКА выдал серию из 5 побед в РПЛ в октябре-ноябре, однако в матче с «Сочи» армейцы играли не как лидеры чемпионата. Рано забив, армейцы стали играть на удержание, но и после счета 1:1 не наладили игру в атаке. Во многом это связано с проблемами с составом. Не было Фернандеса, справа пришлось выйти Зайнутдинову. Пропускали игру также Дзагоев (сомнительный тест на ковид), Кучаев (старая травма) и защитник Карпов. В итоге не получалось играть толком ни через фланги, ни через центр. Влашич при таком графике все-таки тоже не железный. Чалов (в отличие от Заболотного) тоже никак не проявил себя.

«Фейеноорд» вышел из кризиса как раз в ноябре, у команды сейчас серия из 4 побед. Причем в каждом матче команда Адвоката забивает по 2−3 мяча. Поправились дела и в чемпионате (21 очко в 9 турах, 3-е место), и в Лиге Европы (4 очка после 3 матчей). Как и раньше, в нападении всё держится на Бергёйсе. У полузащитника 10 голов и 5 передач в 12 играх. У «Фейеноорда» есть несколько любимых приемов в атаке. Голландцы не стесняются бить издалека, также любят атаковать флангами и отдавать разрезающие передачи в штрафную.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многие из этих моментов болельщики ЦСКА помнят по первому матчу. Армейцы неплохо выглядели до перерыва, были хорошие подходы, но у Влашича тогда не пошло, а Эджуке — это Эджуке. Нигериец еще сыроват и неэффективен в завершении. Вообще осенью много говорили о трансферной кампании ЦСКА, но по факту лучшим из 4 новичков стал Зайнутдинов, купленный за 2 млн евро. Фукс травмирован, Гайч еще не освоился в России.

После трех туров ЛЕ ЦСКА занимает последнее место в группе, но шансы на выход в плей-офф хорошие. В двух домашних матчах с «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» надо брать максимум очков и затем решать всё в Загребе. Но, судя по результатам российских команд в еврокубках и последним матчам сборной, особых надежд тут питать не стоит. Как и в первом матче, стоит обратить внимание на голы в этой игре. Там за тайм забили 4, «Фейеноорд», как и почти все голландские клубы, обычно играет сам и дает играть сопернику. Тотал больше 2,5 голов здесь тоже смотрится хорошо, БК Winline предлагает на это событие коэффициент 1,83.

Андрей Санталов

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