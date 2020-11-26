Лидер РПЛ рвется в плей-офф ЛЕ: анонс матча ЦСКА — «Фейеноорд»
Важный матч для российского клуба.
Важный матч для российского клуба.
ЦСКА выдал серию из 5 побед в РПЛ в
«Фейеноорд» вышел из кризиса как раз в ноябре, у команды сейчас серия из 4 побед. Причем в каждом матче команда Адвоката забивает по 2−3 мяча. Поправились дела и в чемпионате (21 очко в 9 турах, 3-е место), и в Лиге Европы (4 очка после 3 матчей). Как и раньше, в нападении всё держится на Бергёйсе. У полузащитника 10 голов и 5 передач в 12 играх. У «Фейеноорда» есть несколько любимых приемов в атаке. Голландцы не стесняются бить издалека, также любят атаковать флангами и отдавать разрезающие передачи в штрафную.
Многие из этих моментов болельщики ЦСКА помнят по первому матчу. Армейцы неплохо выглядели до перерыва, были хорошие подходы, но у Влашича тогда не пошло, а Эджуке — это Эджуке. Нигериец еще сыроват и неэффективен в завершении. Вообще осенью много говорили о трансферной кампании ЦСКА, но по факту лучшим из 4 новичков стал Зайнутдинов, купленный за 2 млн евро. Фукс травмирован, Гайч еще не освоился в России.
После трех туров ЛЕ ЦСКА занимает последнее место в группе, но шансы на выход в
Андрей Санталов