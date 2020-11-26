Лидер РПЛ рвется в плей-офф ЛЕ: анонс матча ЦСКА — «Фейеноорд»

ЦСКА выдал серию из 5 побед в РПЛ в октябре-ноябре, однако в матче с «Сочи» армейцы играли не как лидеры чемпионата. Рано забив, армейцы стали играть на удержание, но и после счета 1:1 не наладили игру в атаке. Во многом это связано с проблемами с составом. Не было Фернандеса, справа пришлось выйти Зайнутдинову. Пропускали игру также Дзагоев (сомнительный тест на ковид), Кучаев (старая травма) и защитник Карпов. В итоге не получалось играть толком ни через фланги, ни через центр. Влашич при таком графике все-таки тоже не железный. Чалов (в отличие от Заболотного) тоже никак не проявил себя.



«Фейеноорд» вышел из кризиса как раз в ноябре, у команды сейчас серия из 4 побед. Причем в каждом матче команда Адвоката забивает по 2−3 мяча. Поправились дела и в чемпионате (21 очко в 9 турах, 3-е место), и в Лиге Европы (4 очка после 3 матчей). Как и раньше, в нападении всё держится на Бергёйсе. У полузащитника 10 голов и 5 передач в 12 играх. У «Фейеноорда» есть несколько любимых приемов в атаке. Голландцы не стесняются бить издалека, также любят атаковать флангами и отдавать разрезающие передачи в штрафную.