«Зенит» и «Краснодар» против топ-клубов Европы: анонс матчей в ЛЧ

«Зенит» — «Боруссия» Д При жеребьевке все отмечали, как важно будет «Зениту» сыграть в 6-м туре дома (впервые в истории для российских клубов). Но питерцы досрочно осели на 4-м месте, по факту матч превратился в товарищеский, пусть и против топ-клуба. Семак и Азмун, правда, уже заявили о желании играть на победу, «Зенит» хочет хоть как-то реабилитироваться за провал в Европе. Судя по игре с «Уралом», группа атаки набирает форму, в полузащите тоже порядок. Нет пока только Ловрена, и если его снова заменит молодой Прохин, проблемы в защите будут.

Если у «Зенита» почти все вернулись в строй, то у «Боруссии» выбыли минимум 5 игроков основы. Главная потеря — супербомбардир Холанд, в обороне не будет Менье, Аканджи и Геррейру, в середине поля Дилэйни. Также есть проблемы со здоровьем у Хуммельса и Джана. Возможно, поэтому Дортмунд не побеждал в трех последних матчах, причем недавнее поражение от аутсайдера «Кельна» вообще стало сенсацией. На подмену выбывшим есть, конечно, молодые таланты (в том числе 16-летний Мукоко), но стабильности тут, конечно, не будет. При таких раскладах стоит ждать, что «Зенит» сегодня как минимум не проиграет — в БК Winline на это можно поставить с коэффициентом 2,2.



«Челси» — «Краснодар»



«Челси» радикально обновился перед сезоном, закупив игроков на 250 млн евро, и это дало результат. У клуба Абрамовича теперь самый глубокий состав в АПЛ, а может, и вообще в Европе. В нападении феерят Вернер (8 голов), Жиру (7 голов) и Абрахам (5 голов), центр поля снова выжигает Канте (есть и подмена — Ковачич, Жоржиньо), мощно прогрессирует Маунт (за спиной Пулишич, Хадсон-Одои)… Конкуренция есть и в защите, только позиции вратаря Менди незыблемы, новичок «Челси» уже успел провести 9 (!) сухих матчей. У Кепы за весь прошлый сезон было всего на один больше.