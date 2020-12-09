Шанс на Лигу Европы: анонс матча «Бавария» — «Локомотив»

Несмотря на лишь одно очко в двух матчах с «Зальцбургом», у «Локомотива» остался вариант пробиться в евровесну. Для этого надо победить на выезде «Баварию» (пусть и немотивированную) и надеяться, что «Атлетико» не проиграет в Австрии. Проблема только в том, что в ЛЧ у «железнодорожников» в последних 10 матчах ни одной победы. Последний раз «Локо» праздновал успех на выезде с «Байером» в сентябре 2019-го. В выходные московская команда взяла верх над «Рубином», но случилось это во многом благодаря грубым ошибкам соперника. По игре — особенно, когда казанцы остались в меньшинстве, — к Николичу есть вопросы.



У тренера «Локо» по-прежнему есть проблемы с составом, но хотя бы вернулся Крыховяк, пропустивший игру с «Зальцбургом» из-за сомнительного теста. Не будет Мурило (дисквалификация), Смолова и Зе Луиша (травмы), а также опорника Куликова. «Бавария» же снова может рассчитывать на реактивного Дэвиса, здорово себя проявляет в центре поля 17-летний Мусиала (уже 3 гола в бундеслиге). Потери мюнхенцев из-за травм тоже известны: Киммих, Эрнандес, Толиссо и Мартинес.