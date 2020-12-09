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11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Шанс на Лигу Европы: анонс матча «Бавария» — «Локомотив»

Получится составить компанию «Краснодару»?

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа A, 9.12.2020, 23:00

Бавария-Локомотив-

Несмотря на лишь одно очко в двух матчах с «Зальцбургом», у «Локомотива» остался вариант пробиться в евровесну. Для этого надо победить на выезде «Баварию» (пусть и немотивированную) и надеяться, что «Атлетико» не проиграет в Австрии. Проблема только в том, что в ЛЧ у «железнодорожников» в последних 10 матчах ни одной победы. Последний раз «Локо» праздновал успех на выезде с «Байером» в сентябре 2019-го. В выходные московская команда взяла верх над «Рубином», но случилось это во многом благодаря грубым ошибкам соперника. По игре — особенно, когда казанцы остались в меньшинстве, — к Николичу есть вопросы.

У тренера «Локо» по-прежнему есть проблемы с составом, но хотя бы вернулся Крыховяк, пропустивший игру с «Зальцбургом» из-за сомнительного теста. Не будет Мурило (дисквалификация), Смолова и Зе Луиша (травмы), а также опорника Куликова. «Бавария» же снова может рассчитывать на реактивного Дэвиса, здорово себя проявляет в центре поля 17-летний Мусиала (уже 3 гола в бундеслиге). Потери мюнхенцев из-за травм тоже известны: Киммих, Эрнандес, Толиссо и Мартинес.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» играет в этом сезоне неровно, но выручает блестящая реализация. Так было и в недавнем матче с «Лейпцигом» (3:3). В ЛЧ чемпион Германии выиграл 15 встреч подряд, после чего прервал серию ничьей с «Атлетико». Против «Локо» выйдут не только молодежь и резервисты. Судя по участию в предматчевой пресс-конференции, место в воротах займет Нойер, в полузащите появится Горетцка, в атаке компанию Шупо-Мотингу составит Гнабри или Сане.

В предыдущих матчах против «Баварии» и «Атлетико» Николич предпочитал играть осторожно. Если не будет быстрого гола, то «железнодорожники» будут ждать своего шанса убежать в контратаку. Мюнхенцам же потребуется какое-то время, чтобы сыграться друг с другом. Всё это намекает на то, что много голов в этом матче не будет (хотя за пару защитников Чорлука — Райкович страшновато). БК Winline на тотал голов меньше 4 предлагает коэффициент 1,71.

Андрей Санталов

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