Шанс на Лигу Европы: анонс матча «Бавария» — «Локомотив»
Получится составить компанию «Краснодару»?
Получится составить компанию «Краснодару»?
Несмотря на лишь одно очко в двух матчах с «Зальцбургом», у «Локомотива» остался вариант пробиться в евровесну. Для этого надо победить на выезде «Баварию» (пусть и немотивированную) и надеяться, что «Атлетико» не проиграет в Австрии. Проблема только в том, что в ЛЧ у «железнодорожников» в последних 10 матчах ни одной победы. Последний раз «Локо» праздновал успех на выезде с «Байером» в сентябре 2019-го. В выходные московская команда взяла верх над «Рубином», но случилось это во многом благодаря грубым ошибкам соперника. По игре — особенно, когда казанцы остались в меньшинстве, — к Николичу есть вопросы.
У тренера «Локо»
«Бавария» играет в этом сезоне неровно, но выручает блестящая реализация. Так было и в недавнем матче с «Лейпцигом» (3:3). В ЛЧ чемпион Германии выиграл 15 встреч подряд, после чего прервал серию ничьей с «Атлетико». Против «Локо» выйдут не только молодежь и резервисты. Судя по участию в предматчевой
В предыдущих матчах против «Баварии» и «Атлетико» Николич предпочитал играть осторожно. Если не будет быстрого гола, то «железнодорожники» будут ждать своего шанса убежать в контратаку. Мюнхенцам же потребуется
Андрей Санталов