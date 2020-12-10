Закрытие евросезона: анонс матча «Динамо» Загреб — ЦСКА
Гончаренко даст шанс резервистам.
Гончаренко даст шанс резервистам.
ЦСКА провел бодрый матч с «Химками», в основе наконец вышли давно не игравшие Фернандес и Дзагоев. В такой компании ожили и Влашич с Кучаевым — они и организовали долгожданный гол. До этого армейцы не забивали три игры. Отличился наконец и нападающий — только не Чалов или Гайч, а Шкурин, который своим моментом воспользовался. Всё бы хорошо, но ЦСКА допускал быстрые атаки на свои ворота, и двумя из них «Химки» воспользовались.
Поэтому армейцы уже месяц без побед, в РПЛ они только третьи, а в Лиге Европы второй год подряд не отобрались из более чем проходимой группы. Матч в Загребе превратился в формальность и для ЦСКА, и для «Динамо» (они уже точно первые), неудивительно, что Гончаренко взял в Хорватию не всех игроков. в России остались Влашич, Дзагоев, Фернандес, Эджуке, а также защитник Фукс, восстановившийся после травмы.
Загребское «Динамо», напротив, во второй раз за три года выходит в
Оба тренера перед игрой заявили о важности этой встречи в плане таблицы коэффициентов УЕФА, но есть и еще одно соображение. Даже небольшие призовые за победу, которые существуют в Лиге Европы, важнее для бюджета хорватского клуба, чем для бюджета ЦСКА. Сложно представить, что ЦСКА не выиграет ни одного матча (год назад армейцы выиграли как раз в 6-м туре), но у хозяев поля, скорее всего, будет больше мотивации. Коэффициент на победу загребского «Динамо» в БК Winline — 1,78.
Андрей Санталов