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11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Закрытие евросезона: анонс матча «Динамо» Загреб — ЦСКА

Гончаренко даст шанс резервистам.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Лига Европы 2020/2021
Группа K, 10.12.2020, 23:00

Динамо З-ЦСКА-

ЦСКА провел бодрый матч с «Химками», в основе наконец вышли давно не игравшие Фернандес и Дзагоев. В такой компании ожили и Влашич с Кучаевым — они и организовали долгожданный гол. До этого армейцы не забивали три игры. Отличился наконец и нападающий — только не Чалов или Гайч, а Шкурин, который своим моментом воспользовался. Всё бы хорошо, но ЦСКА допускал быстрые атаки на свои ворота, и двумя из них «Химки» воспользовались.

Поэтому армейцы уже месяц без побед, в РПЛ они только третьи, а в Лиге Европы второй год подряд не отобрались из более чем проходимой группы. Матч в Загребе превратился в формальность и для ЦСКА, и для «Динамо» (они уже точно первые), неудивительно, что Гончаренко взял в Хорватию не всех игроков. в России остались Влашич, Дзагоев, Фернандес, Эджуке, а также защитник Фукс, восстановившийся после травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загребское «Динамо», напротив, во второй раз за три года выходит в плей-офф Лиги Европы. Чемпион Хорватии начал групповой этап с двух нулевых ничьих, но затем два раза обыграл «Вольфсберг» и один раз «Фейеноорд». Интересно, что хорваты — единственная команда, которая ни разу не пропустила в 5 турах ЛЕ. Тренер «Динамо» Мамич обратил на себя внимание своей работой, теперь его зовут тренировать сборную ОАЭ с зарплатой 4,5 млн евро.

Оба тренера перед игрой заявили о важности этой встречи в плане таблицы коэффициентов УЕФА, но есть и еще одно соображение. Даже небольшие призовые за победу, которые существуют в Лиге Европы, важнее для бюджета хорватского клуба, чем для бюджета ЦСКА. Сложно представить, что ЦСКА не выиграет ни одного матча (год назад армейцы выиграли как раз в 6-м туре), но у хозяев поля, скорее всего, будет больше мотивации. Коэффициент на победу загребского «Динамо» в БК Winline — 1,78.

Андрей Санталов

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