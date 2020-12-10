Закрытие евросезона: анонс матча «Динамо» Загреб — ЦСКА

ЦСКА провел бодрый матч с «Химками», в основе наконец вышли давно не игравшие Фернандес и Дзагоев. В такой компании ожили и Влашич с Кучаевым — они и организовали долгожданный гол. До этого армейцы не забивали три игры. Отличился наконец и нападающий — только не Чалов или Гайч, а Шкурин, который своим моментом воспользовался. Всё бы хорошо, но ЦСКА допускал быстрые атаки на свои ворота, и двумя из них «Химки» воспользовались.



Поэтому армейцы уже месяц без побед, в РПЛ они только третьи, а в Лиге Европы второй год подряд не отобрались из более чем проходимой группы. Матч в Загребе превратился в формальность и для ЦСКА, и для «Динамо» (они уже точно первые), неудивительно, что Гончаренко взял в Хорватию не всех игроков. в России остались Влашич, Дзагоев, Фернандес, Эджуке, а также защитник Фукс, восстановившийся после травмы.