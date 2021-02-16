Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.02
Челси
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
15.02
Кадис
Атлетик
04
Футбол. Зарубежный
15.02
Верона
Парма
21
Футбол. Зарубежный
15.02
Бавария
Арминия
33
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Куман и Почеттино не станут рисковать: анонс матча «Барселона» — «ПСЖ»

Лига чемпионов вернулась!

Наверх
Источник: AFP 2020
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
1/8 финала, 16.02.2021, 23:00

Барселона-ПСЖ-

«Барселона» размялась на «Алавесе» перед плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы отгрузили пять мячей, два из них шикарными дальними (!) ударами забил Месси. Команда Кумана выиграла уже 10 матчей в 2021 году, но пока ни одного большого. «Барса» уступила в финале Суперкубка «Атлетику» и «Севилье» в Кубке Испании. Нападение каталонцев в полном порядке, забивают и Гризманн, и Педри, и Тринкао. А вот оборона — головная боль Кумана. Пике уже тренируется с командой, но вряд ли готов выйти в таком матче. Араухо выбыл, у Деста тоже проблемы со здоровьем.

«ПСЖ» считался явным фаворитом после жеребьевки, но с тех пор многое изменилось. С января парижан тренирует Почеттино, к его идеям игрокам еще надо привыкнуть. Но главное — выбыл Неймар, без бразильца атака французского клуба не выглядит такой устрашающей. Не будет и Ди Марии — одного из главных распасовщиков, под вопросом участие Верратти. Теперь многого ждут от Мбаппе, но Килиан мало забивает в ЛЧ в трех последних розыгрышах. Да и во Франции в этом году у него 4 гола в 10 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отдельная интрига — как сыграет Месси против команду, в которую его отправляют слухи?! Сам Лео, который летом станет свободным агентом, еще не определился со своим будущим. Аргентинец может остаться в «Барсе» (в марте тут пройдут выборы президента), также на Месси претендует «Манчестер Сити». Однако громче всего себя ведут парижане, активно зазывающие Лео к себе. Месси 8 раз играл против «ПСЖ», на его счету 4 гола и одна передача. Конечно, самой яркой получилась последняя встреча в 2017-м, когда «Барса» в ответном матче 1/8 финала разгромила французов 6:1, расквитавшись за поражение 0:4.

В атаке обеих команд играют суперзвезды, так что и «Барселона», и «ПСЖ» могут выбрать осторожный футбол, чтобы помочь своим защитникам. Большинство ждет здесь голевой перестрелки, но соперники сейчас не в лучшей форме. К тому же это только первый матч противостояния, здесь нет смысла сильно рисковать и играть в чересчур открытый футбол. Все это наталкивает на мысль присмотреться к варианту с тоталом меньше 3 голов. БК Winline оценивает это событие коэффициентом 1,9.

Андрей Санталов

Теннисист из Владикавказа переписал историю Australian Open
Русские творят сенсацию в Канаде. Зуб и Дадонов добили «Торонто»
Дуэль Месси и Мбаппе, поражение «Ливерпуля»: Топ ставок дня
В Америке смакуют крутое спасение русского вратаря в НХЛ (видео)
«Фиорентина» не даст Кокорину пользоваться услугами массажиста
Несколько игроков «Тоттенхэма» недовольны Жозе Моуринью
В Канаде установлен рекорд по продолжительности игры в хоккей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь