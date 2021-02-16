Куман и Почеттино не станут рисковать: анонс матча «Барселона» — «ПСЖ»

«Барселона» размялась на «Алавесе» перед плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы отгрузили пять мячей, два из них шикарными дальними (!) ударами забил Месси. Команда Кумана выиграла уже 10 матчей в 2021 году, но пока ни одного большого. «Барса» уступила в финале Суперкубка «Атлетику» и «Севилье» в Кубке Испании. Нападение каталонцев в полном порядке, забивают и Гризманн, и Педри, и Тринкао. А вот оборона — головная боль Кумана. Пике уже тренируется с командой, но вряд ли готов выйти в таком матче. Араухо выбыл, у Деста тоже проблемы со здоровьем.



«ПСЖ» считался явным фаворитом после жеребьевки, но с тех пор многое изменилось. С января парижан тренирует Почеттино, к его идеям игрокам еще надо привыкнуть. Но главное — выбыл Неймар, без бразильца атака французского клуба не выглядит такой устрашающей. Не будет и Ди Марии — одного из главных распасовщиков, под вопросом участие Верратти. Теперь многого ждут от Мбаппе, но Килиан мало забивает в ЛЧ в трех последних розыгрышах. Да и во Франции в этом году у него 4 гола в 10 матчах.