Куман и Почеттино не станут рисковать: анонс матча «Барселона» — «ПСЖ»
Лига чемпионов вернулась!
Лига чемпионов вернулась!
«Барселона» размялась на «Алавесе» перед
«ПСЖ» считался явным фаворитом после жеребьевки, но с тех пор многое изменилось. С января парижан тренирует Почеттино, к его идеям игрокам еще надо привыкнуть. Но главное — выбыл Неймар, без бразильца атака французского клуба не выглядит такой устрашающей. Не будет и Ди Марии — одного из главных распасовщиков, под вопросом участие Верратти. Теперь многого ждут от Мбаппе, но Килиан мало забивает в ЛЧ в трех последних розыгрышах. Да и во Франции в этом году у него 4 гола в 10 матчах.
Отдельная интрига — как сыграет Месси против команду, в которую его отправляют слухи?! Сам Лео, который летом станет свободным агентом, еще не определился со своим будущим. Аргентинец может остаться в «Барсе» (в марте тут пройдут выборы президента), также на Месси претендует «Манчестер Сити». Однако громче всего себя ведут парижане, активно зазывающие Лео к себе. Месси 8 раз играл против «ПСЖ», на его счету 4 гола и одна передача. Конечно, самой яркой получилась последняя встреча в 2017-м, когда «Барса» в ответном матче 1/8 финала разгромила французов 6:1, расквитавшись за поражение 0:4.
В атаке обеих команд играют суперзвезды, так что и «Барселона», и «ПСЖ» могут выбрать осторожный футбол, чтобы помочь своим защитникам. Большинство ждет здесь голевой перестрелки, но соперники сейчас не в лучшей форме. К тому же это только первый матч противостояния, здесь нет смысла сильно рисковать и играть в чересчур открытый футбол. Все это наталкивает на мысль присмотреться к варианту с тоталом меньше 3 голов. БК Winline оценивает это событие коэффициентом 1,9.
Андрей Санталов