Шанс для команды Миранчука: анонс матча «Аталанта» — «Реал»

После полупровального января (3 поражения в 6 матчах) «Реал» выглядит безупречно в феврале. Четыре игры — четыре победы, и вот до «Атлетико» всего 6 очков, если считать по потерянным. Однако есть сомнения, что мадридцы выдержат заданный темп. Команду Зидана постоянно преследуют травмы, сейчас из обоймы выпало 9 игроков, среди них такие ключевые фигуры, как Рамос, Бензема (32 гола на двоих в чемпионском сезоне), Азар и Карвахаль. Футболисты «Реала» травмируются чаще всех в Ла Лиге, в таких условиях сложно бороться за победу в двух турнирах. Сейчас «Реал» держится на тройке полузащитников, команду тащат Кроос, Модрич и Каземиро, причем бразилец с 6 голами второй бомбардир после Бензема. В защите точкой опоры стал Варан, француз грубо ошибался в матче с «Ман Сити» летом 2020-го, теперь от него ждут безупречную игру. В атаке чемпион Испании надеется на тройку Асенсио — Винисиус — Мариано Диас, правда, у них всего 6 голов в этом сезоне.

«Аталанта» в недавнем матче с «Наполи» (4:2) напомнила саму себя образца прошлого сезона: можем пропустить, потому что все равно забьем больше. После ухода лучшего ассистента серии А год назад Папу Гомеса бергамаски отличаются чуть реже, но и 2,3 гола за игру — прекрасный показатель (второй в чемпионате Италии). Бомбардиры «Аталанты» Сапата и Муриэль в отличной форме, группа поддержки из Иличича, Гозенса и Малиновского тоже в порядке. Миранчук по-прежнему играет мало, но 4 гола за итальянский клуб у него уже есть.



У «Аталанты» удобная позиция в этом противостоянии: команде нечего терять, можно сыграть в свое удовольствие. С таким подходом они едва не выбили из ЛЧ «ПСЖ» в августе, а теперь бергамаски стали опытнее. «Реал» же два года подряд не может пройти дальше 1/8 финала. Причем в 2019-м команда Зидана вылетела после дуэли с атакующим «Аяксом». Гасперини любит использовать персональный прессинг, разбить его можно только за счет очень хорошего движения, однако возрастным лидерам «Реала» будет сложно перебегать бергамасков. В БК Winline поставить на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 2,29.



Андрей Санталов