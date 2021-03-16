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11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Сенсации не будет: анонс матча «Реал» — «Аталанта»

Чемпион Испании возьмет свое за счет опыта.

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Источник: AFP 2020
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
1/8 финала, 16.03.2021, 23:00

Реал-Аталанта-

«Реал» в первом матче не считался фаворитом из-за больших потерь в составе, но все равно выиграл в Италии. Причем удаление игрока «Аталанты», скорее, помешало команде Зидана, но она нашла способ победить. Теперь же все проще. Рамос снова цементирует защиту и опасен при стандартах у чужих ворот, Бензема тащит, как в прошлом чемпионском сезоне. Да, по-прежнему нет Азара плюс сегодня пропустит игру Каземиро, а у него нет достойной замены. Но «Реал» — суперопытная команда, ее лидеры знают, как добиваться результата в таких матчах.

«Аталанта» разобралась со «Специей» на выходных, и победа получилась не такой нервной, как у «Реала» с «Эльче». Дубль Пашалича и гол Муриэля за 20 минут во втором тайме сразу убили всю интригу. Однако перед этим бергамаски проиграли «Интеру», где соперник выбрал выжидательную тактику, отдав мяч и инициативу «Аталанте». Гасперини любит персональный прессинг, и когда его команда в порядке по физике, то смотрится такой футбол очень интересно. Но в этом сезоне сохранить физические кондиции игроков на одном уровне очень сложно, а когда кто-то выпадает, то игра разлаживается.

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Удачная игра Пашалича против «Специи» практически гарантирует ему место в составе в сегодняшнем матче. Хорват заменит Фройлера, удаленного в первой встрече. А это значит Миранчук снова начнет игру в запасе. Первый сезон в Италии складывается для Алексея непросто. Игрового времени немного, в такой ситуации проявить себя не так просто. Русский футболист уже больше месяца не появлялся в старте, так что три гола и пас можно считать неплохой статистикой при таких раскладах.

«Реал» - «Аталанта»: сделай ставку на матч 16.03.2021 (18+)

«Аталанте» сегодня терять нечего, с таким настроем итальянская команда создаст проблемы «Реалу». Мадридцы выбывали из турнира в двух предыдущих розыгрышах ЛЧ на этой стадии. В соперниках тогда были дерзкий «Аякс», против которого приходилось играть без Рамоса, и «Манчестер Сити», где наошибался Варан. Сложно представить, что «Реал» в третий раз подряд наступит на те же грабли. Чемпион Испании выше классом и должен этим воспользоваться. Теперь уже «Реал» считается фаворитом в этой паре, в БК Winline на его победу можно поставить за 2.14.

Андрей Санталов

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