Сенсации не будет: анонс матча «Реал» — «Аталанта»
Чемпион Испании возьмет свое за счет опыта.
Чемпион Испании возьмет свое за счет опыта.
«Реал» в первом матче не считался фаворитом
«Аталанта» разобралась со «Специей» на выходных, и победа получилась не такой нервной, как у «Реала» с «Эльче». Дубль Пашалича и гол Муриэля за 20 минут во втором тайме сразу убили всю интригу. Однако перед этим бергамаски проиграли «Интеру», где соперник выбрал выжидательную тактику, отдав мяч и инициативу «Аталанте». Гасперини любит персональный прессинг, и когда его команда в порядке по физике, то смотрится такой футбол очень интересно. Но в этом сезоне сохранить физические кондиции игроков на одном уровне очень сложно, а когда
Удачная игра Пашалича против «Специи» практически гарантирует ему место в составе в сегодняшнем матче. Хорват заменит Фройлера, удаленного в первой встрече. А это значит Миранчук снова начнет игру в запасе. Первый сезон в Италии складывается для Алексея непросто. Игрового времени немного, в такой ситуации проявить себя не так просто. Русский футболист уже больше месяца не появлялся в старте, так что три гола и пас можно считать неплохой статистикой при таких раскладах.
«Аталанте» сегодня терять нечего, с таким настроем итальянская команда создаст проблемы «Реалу». Мадридцы выбывали из турнира в двух предыдущих розыгрышах ЛЧ на этой стадии. В соперниках тогда были дерзкий «Аякс», против которого приходилось играть без Рамоса, и «Манчестер Сити», где наошибался Варан. Сложно представить, что «Реал» в третий раз подряд наступит на те же грабли. Чемпион Испании выше классом и должен этим воспользоваться. Теперь уже «Реал» считается фаворитом в этой паре, в БК Winline на его победу можно поставить за 2.14.
Андрей Санталов