Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Победитель пары «Бавария» — «ПСЖ» в полуфинале встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия», а победитель пары «Реал» — «Ливерпуль» — с победителем пары «Порту» — «Челси».

Жеребьевка четвертьфиналов была полностью открытой. Посева не было, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом.