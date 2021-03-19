Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов
В Ньоне прошла церемония жеребьевки ¼ и ½ финала европейского турнира.
В Ньоне прошла церемония жеребьевки ¼ и ½ финала европейского турнира.
В четвертьфинальных матчах встретятся:
Команды, указанные слева, первый матч проведут дома.
Победитель пары «Бавария» — «ПСЖ» в полуфинале встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия», а победитель пары «Реал» — «Ливерпуль» — с победителем пары «Порту» — «Челси».
Жеребьевка четвертьфиналов была полностью открытой. Посева не было, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом.
Первые матчи ¼ финала пройдут
Первые полуфиналы запланированы на
Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.