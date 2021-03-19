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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов

В Ньоне прошла церемония жеребьевки ¼ и ½ финала европейского турнира.

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Источник: Фотобанк Лори

В четвертьфинальных матчах встретятся:

  • «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия)
  • «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)
  • «Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)
  • «Реал Мадрид» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

Команды, указанные слева, первый матч проведут дома.

Победитель пары «Бавария» — «ПСЖ» в полуфинале встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия», а победитель пары «Реал» — «Ливерпуль» — с победителем пары «Порту» — «Челси».

Жеребьевка четвертьфиналов была полностью открытой. Посева не было, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Первые матчи ¼ финала пройдут 6—7 апреля, ответные — 13—14 апреля.

Первые полуфиналы запланированы на 27—28 апреля, ответные — на 4—5 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

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