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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе и Неймара не остановить: анонс матча «ПСЖ» — «Бавария»

Новая битва супертопов в ЛЧ.

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Источник: AFP 2020
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
1/4 финала, 13.04.2021, 22:00

ПСЖ-Бавария-

Первый матч четвертьфинала ЛЧ в Мюнхене получился суперзрелищным. «ПСЖ» даже не стал спорить за владение мячом с «Баварией», команда Почеттино изначально приехала играть вторым номером. Парижане решили защищаться числом. В штрафной и около нее постоянно было 8 человек, а Мбаппе и Неймар ждали момента убежать в контратаку. План рискованный, но сработал. Да, «Бавария» 31 раз пробила по воротам, и голевых моментов было больше, чем на два гола, но плотность в штрафной была большая, бить приходилось в борьбе, через много ног, а если мяч и доходил до ворот, то там без ошибок играл Навас. Также Почеттино особое внимание уделил глубинному плеймейкеру «Баварии» Киммиху, за него при прессинге часто отвечал Неймар. Бразилец как раз и обезмячил немецкого полузащитника и начал голевую атаку — так «ПСЖ» повел уже на 3-й минуте.

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Флик по традиции решил сыграть за счет сильных сторон «Баварии». Прессинг, высокая линия защиты, перевод с фланга на фланг — так мюнхенцы обычно расшатывают плотную оборону соперников. Однако без Левандовского впереди им тяжело, хотя заменивший его Шупо-Мотинг и забил гол. Также чемпиону Германии не хватило привычной остроты от Комана и Сане. Да, навесов в штрафную было много, но при таком территориальном преимуществе от действий вингеров ждут большего. Нелучший матч провел Нойер, защитникам, располагавшимся высоко, тяжело было успевать за скоростными форвардами. Плюс можно сказать, что полузащита не справилась с контратаками «ПСЖ». Если они пропускали Мбаппе или Неймара на скорости к Алабе и Зюле/Боатенгу, то понятно, чем это закончится.

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У «Баварии» еще в первом матче была короткая заявка (без 5 человек), теперь к списку травмированных добавился Зюле, под вопросом участие в матче Эрнандеса и Горетцки (все трое вышли в старте в Мюнхене). Гнабри по-прежнему на карантине, Левандовски продолжает восстанавливаться от травмы колена. У «ПСЖ» тоже серьезная потеря — еще в первой игре повреждение получил ведущий защитник и капитан команды Маркиньос. Икарди и Бернат с травмами, за то вернулся после дисквалификации Паредес, и Верратти тоже готов играть.

Великая серия «Баварии» из 19 матчей без поражений в Лиге чемпионов прерывалась. С психологией у мюнхенцев все в порядке Мюллер и Нойер уверены, что смогут отыграться за домашние 2:3. «ПСЖ» прекрасно помнит, какие проблемы у них были в ответной игре с «Барселоной», интересно, что Почеттино придумает на этот раз. «Бавария» будет вынуждена рисковать, чтобы отыграться, характер матча будет похож на игру неделю назад. Много моментов, обе команды забьют, под просмотр такого матча комфортно ставить на голевую феерию. БК Winline на тотал больше 3,5 голов предлагает коэффициент 1,76.

Андрей Санталов

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