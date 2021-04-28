Торжество атаки над защитой: анонс полуфинала ЛЧ «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

«ПСЖ» — темная лошадка этой Лиги чемпионов. В чемпиона Франции не особо верили в 1/8 финала с «Барселоной» (ведь не было Неймара), в ¼ попалась лучшая команда мира 2020 года «Бавария»… Все эти препятствия парижане взяли благодаря хорошему сочетанию суперзвезд и качественных ролевых игроков. Хет-трик Мбаппе в Барселоне и их шоу с Неймаром в Мюнхене и Париже впечатлило всех, а были и суперважные сэйвы Наваса, и надежная игра Паредеса в центре поля. «ПСЖ» пока не стал командой, которую хотел бы видеть Почеттино, но благодаря таким талантам это уже грозная сила в европейском футболе. Гвардиола впервые за 5 лет вывел «Манчестер Сити» в полуфинал ЛЧ. Его команда проводит такой впечатляющий сезон, что считается сейчас главным фаворитом турнира. Каталонский тренер только что выиграл 30-й трофей в карьере, «Сити» в финале Кубка лиги дожал «Тоттенхэм». Счет 1:0 не совсем по игре. «Горожане» доминировали, много атаковали (21−2 по ударам), но сказалась вечная проблема с реализацией моментов. Стерлинг в неважной форме, последний раз Рахим забивал за клуб два месяца назад. Агуэро еще не набрал форму, Жезус — это больше история про прессинг, чем про голы. Зато очень хорош в этом сезоне 20-летний Фоден (14 голов и 9 передач), он второй по системе гол+пас после де Брюйне.

«ПСЖ» дважды в этом плей-офф начинал в гостях, теперь им нужно выбрать, как сыграть первый матч дома. Почеттино снова может сделать ставку на игру вторым номером и острые контратаки, тем более «Сити» часто играет с высокой линией обороны. Если за спинами защитников будет пространство, туда и будут врываться Мбаппе с Неймаром. Но и «Сити» хорош, когда много владеет мячом, так что риск для хозяев тут есть. Тем более команда Гвардиолы особенно здорово выглядит в этом сезоне на выезде — всего два поражения.



У «ПСЖ» все в строю, хотя перед матчем были вопросы по здоровью Наваса, Маркиньоса, Верратти и Мбаппе. У «Ман Сити» потерь перед игрой нет, Гвардиоле есть кого выбирать из игроков. В отличие от пары «Реал» — Челси" в этом полуфинале ждут голы. Мбаппе неудержим в последних матчах (19 голов в 14 играх), Неймару не везло с «Баварией», но на что он способен, знают все. Икарди сейчас тоже в порядке, сложно представить, что такая атака останется без голов. «Ман Сити» как минимум нужен гостевой гол, даже если Гвардиола выберет состав без чистых форвардов, де Брюйне, Фоден и Гюндоган здорово прокачали свои бомбардирские навыки. В таком матче интересна ставка «Обе забьют и тотал больше 2,5», БК Winline дает на это событие коэффициент 1,96.



Андрей Санталов