Гвардиола не даст забить лидерам «ПСЖ»: анонc полуфинала ЛЧ
Неймару и Мбаппе будет сложно.
Неймару и Мбаппе будет сложно.
«Манчестер Сити» все ближе к своей мечте. Гостевая победа 2:1 дает команде Гвардиолы прекрасные шансы выйти в первый финал Лиги чемпионов в своей истории. В Париже «горожане» не сразу освоились, пропустили с углового, но во втором тайме взяли игру под свой контроль. С голами «Ман Сити» в
«ПСЖ» был хорош в первом тайме, острее атаковал, чаще бил по воротам и по делу повел в счете. Однако больше задел делать не получилось, а после перерыва справиться с давлением «Сити» парижане не смогли. Подвели и Навас в случае с первым голом, и Паредес с Кимпембе, стоявшие в стенке на штрафном. Окончательно интрига умерла после удаления Гуйе. Слабый матч провел и Мбаппе, форвард ни разу не пробил по воротам, но, возможно, он не был готов на сто процентов. Игру в выходные в чемпионате Франции Килиан пропустил. Неймар был активен до перерыва, но своими шансами не воспользовался.
«Манчестер Сити» дал отдохнуть своим лидерам в субботнем матче с «Кристал Пэлас» (2:0), игровую практику получили Агуэро, Жезус и Стерлинг. У «ПСЖ» ситуация в чемпионате сложнее, «Лилль» все еще впереди, поэтому Почеттино пришлось выпустить Неймара и Маркиньоса на игру с «Лансом» (2:1) — и оба бразильца отличились. У «Ман Сити» можно ждать тот же состав, что и в первом матче. Возможно, Зинченко появится с первых минут, его выход в Париже усилил команду. «ПСЖ» надеется, что Мбаппе восстановится от травмы, это главная интрига по составу французской команды.
Гвардиола уже не раз начинал осторожно матчи в Лиге чемпионов. А здесь сам счет первой встречи может склонить «Сити» к игре без риска. От этой пары ждали голов, и в Париже они были, а вот в Манчестере их можно и не увидеть. Хотя судя по котировкам букмекеров, большинство и здесь ожидает голевой матч. Сильные стороны «ПСЖ» в таких играх — контратаки и стандарты. «Ман Сити» должен сделать выводы по угловым соперника, а линия защитников не будет подниматься высоко, оставляя за спиной свободное пространство. Так что велики шансы на то, что оборона здесь окажется сильнее атаки, и забитых мячей будет мало. БК Winline на тотал меньше 3 голов предлагает коэффициент 2.
Андрей Санталов