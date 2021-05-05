«Челси» выдержит натиск «Реала»: анонc второго полуфинала ЛЧ

«Челси» впервые с 2012 года может выйти в финал Лиги чемпионов. В чемпионате «синие» стабильно держатся в топ-4, а скоро еще и сыграют за Кубок Англии — первый неполный сезон при Тухеле уже можно считать успешным. Немецкий тренер переиграл Зидана в гостевом матче, но из игрового преимущества удалось выжать только один гол. У Вернера по-прежнему кошмарная реализация, хотя в подыгрыше немецкий форвард прибавил. Зато «Челси» был привычно хорош в обороне, по сути, у хозяев был только удар в штангу от Бензема и его же гол со стандарта. Позже в АПЛ лондонцы переиграли «Фулхэм» благодаря дублю Хавертца.



«Реал» тоже, как и соперник, подошел к первому полуфиналу уставшим, поэтому после 1:1 сильно не рисковал, как бы заранее согласившись на такую ничью у себя дома. По ходу встречи Зидану пришлось решать сразу несколько проблем: не работал прессинг, тройка центральных защитников не справлялась с быстрыми форвардами «Челси». Во втором тайме эти проблемы были решены, лондонцы тоже особо ничего не создали. После этого «Реал» дожал «Осасуну» в чемпионате Испании (снова выручил навес со стандарта) и продолжил борьбу за титул в очень непростом для себя сезоне.