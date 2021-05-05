«Челси» выдержит натиск «Реала»: анонc второго полуфинала ЛЧ
Нас ждет английский финал.
Нас ждет английский финал.
«Челси» впервые с 2012 года может выйти в финал Лиги чемпионов. В чемпионате «синие» стабильно держатся в топ-4, а скоро еще и сыграют за Кубок Англии — первый неполный сезон при Тухеле уже можно считать успешным. Немецкий тренер переиграл Зидана в гостевом матче, но из игрового преимущества удалось выжать только один гол. У Вернера
«Реал» тоже, как и соперник, подошел к первому полуфиналу уставшим, поэтому после 1:1 сильно не рисковал, как бы заранее согласившись на такую ничью у себя дома. По ходу встречи Зидану пришлось решать сразу несколько проблем: не работал прессинг, тройка центральных защитников не справлялась с быстрыми форвардами «Челси». Во втором тайме эти проблемы были решены, лондонцы тоже особо ничего не создали. После этого «Реал» дожал «Осасуну» в чемпионате Испании (снова выручил навес со стандарта) и продолжил борьбу за титул в очень непростом для себя сезоне.
Главная новость для «Мадрида» перед ответным полуфиналом — возвращение в строй Рамоса. Лучший защитник «Реала» не выходил на поле с конца марта, сейчас он нужен команде как никогда. Постепенно набирает форму Азар, на «Стэмфорд Бридж», он, конечно, выйдет с особой мотивацией, пусть там и не будет болельщиков. Но есть и потери: Варан и Карвахаль выбыли (минус два основных защитника), а до этого Зидан остался без Васкеса. У «Челси»
«Реалу» осталось два шага до 14-й победы в Лиге чемпионов, но сделать их будет сложно. На стороне «бланкос» опыт, однако большие проблемы с составом и большая нагрузка на возрастных лидеров к концу сезона, скорее всего, скажется. У «Челси» есть кому убегать в контратаку, а учитывая гостевой гол, лезть в атаку Тухель вряд ли захочет. Гвардиола в похожей ситуации с «ПСЖ» тоже вынудил соперника играть первым номером и воспользовался этим. Букмекеры считают фаворитом «Челси», и с этим сложно не согласиться. БК Winline дает на победу хозяев в основное время коэффициент 2,21.
Андрей Санталов