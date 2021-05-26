Эмери проэкзаменует Сульшера в своем любимом турнире: анонс финала ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» в последнем туре АПЛ вышел дублем, Сульшер дал отдохнуть всем игрокам основы. О важности сегодняшнего матча можно особо ничего и не говорить: норвежец может выиграть с любимым клубом первый трофей, для «Ман Юнайтед» это первый финал за 4 года. По дороге в Гданьск манкунианцы последовательно разобрались с «Реал Сосьедадом», «Миланом», «Гранадой» и «Ромой». Встречи с двумя испанскими командами позади, осталась последняя. Правда, год назад Сульшер пострадал как раз от «Севильи» в полуфинале ЛЕ. Главная проблема для команды — травма Магуайра. Без капитана защита не выглядит надежной, как в центре обороны сыграют Линделеф и Туанзебе — это вопрос. Зато впереди все хорошо: есть великолепный Бруну, разыгравшийся Кавани, а также Погба с Рэшфордом и Гринвудом.



В отличие от соперника Эмери выставил основу, когда «Вильярреал» закрывал чемпионат Испании с мадридским «Реалом». И «желтая субмарина» была очень хороша — особенно в первом тайме. Бензема и Ко в конце матча дожали соперника, но репетицией Эмери может быть доволен. Для «Вильярреала» это вообще первый финал в истории клуба, вдобавок ко всему победа позволит еще и стать участником Лиги чемпионов. И у испанской команды при этом удобная роль: она не является фаворитом, то есть сильного давления на игроков быть не должно. Путь к финалу не был супесложным, в плей-офф они прошли «Зальцбург», «Динамо» Киев, «Динамо» Загреб, правда, в полуфинале с «Арсеналом» было уже непросто. У «субмарины» выделяются центральный защитник Пау Торрес, бомбардир Морено (оба будут в основе сборной Испании на Евро) и контролирующий игру в центре поля Парехо.