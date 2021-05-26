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10:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Эмери проэкзаменует Сульшера в своем любимом турнире: анонс финала ЛЕ

Седьмая команда Испании против второй команды Англии.

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Источник: AFP 2021
Футбол

Лига Европы 2020/2021
Финал, 26.05.2021, 22:00

Вильярреал-Манчестер Юнайтед-

«Манчестер Юнайтед» в последнем туре АПЛ вышел дублем, Сульшер дал отдохнуть всем игрокам основы. О важности сегодняшнего матча можно особо ничего и не говорить: норвежец может выиграть с любимым клубом первый трофей, для «Ман Юнайтед» это первый финал за 4 года. По дороге в Гданьск манкунианцы последовательно разобрались с «Реал Сосьедадом», «Миланом», «Гранадой» и «Ромой». Встречи с двумя испанскими командами позади, осталась последняя. Правда, год назад Сульшер пострадал как раз от «Севильи» в полуфинале ЛЕ. Главная проблема для команды — травма Магуайра. Без капитана защита не выглядит надежной, как в центре обороны сыграют Линделеф и Туанзебе — это вопрос. Зато впереди все хорошо: есть великолепный Бруну, разыгравшийся Кавани, а также Погба с Рэшфордом и Гринвудом.

В отличие от соперника Эмери выставил основу, когда «Вильярреал» закрывал чемпионат Испании с мадридским «Реалом». И «желтая субмарина» была очень хороша — особенно в первом тайме. Бензема и Ко в конце матча дожали соперника, но репетицией Эмери может быть доволен. Для «Вильярреала» это вообще первый финал в истории клуба, вдобавок ко всему победа позволит еще и стать участником Лиги чемпионов. И у испанской команды при этом удобная роль: она не является фаворитом, то есть сильного давления на игроков быть не должно. Путь к финалу не был супесложным, в плей-офф они прошли «Зальцбург», «Динамо» Киев, «Динамо» Загреб, правда, в полуфинале с «Арсеналом» было уже непросто. У «субмарины» выделяются центральный защитник Пау Торрес, бомбардир Морено (оба будут в основе сборной Испании на Евро) и контролирующий игру в центре поля Парехо.

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Одним из главных факторов в этом противостоянии является удивительный победный опыт Эмери в Лиге Европы. Экс-тренер «Спартака» трижды побеждал в этом турнире с «Севильей» и выводил в финал «Арсенал» (что само по себе уже достижение). Унаи пришел в «Вильярреал» с четкой целью выиграть для клуба первый трофей в истории. В Испании взять Кубок пока не получилось, а вот в ЛЕ он чувствует себя как рыба в воде. «Субмарина» в этом евросезоне ни разу не проиграла в этом турнире, а ее игроки только в одном матче ушли с поля без гола — в ответном полуфинале с «Арсеналом». «Ман Юнайтед» пока при Сульшере еще не взял ни одного трофея, в прошлом сезоне команда проиграла все три полуфинала в разных кубковых турнирах.

По таланту игроков «МЮ», конечно, превосходит «Вильярреал». Но чтобы это проявилось, они должны показать свой максимум. А тактика Эмери как раз может помешать им это сделать. Испанская команда очень хороша в контроле мяча, так она может сбивать темп игры — соревноваться в скорости с быстрыми футболистами «Ман Юнайтед» ей нет смысла. «Вильярреал» как раз показал пример такого футбола в полуфинале с «Арсеналом». Сульшер тоже не против осторожного футбола, все-таки важнейший матч, да и Магуайра нет. Поэтому, скорее всего, голов сегодня будет немного. БК Winline на тотал меньше 2,5 предлагает коэффициент 1,74.

Андрей Санталов

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