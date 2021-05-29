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09:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола против Тухеля в главном матче сезона: анонс финала ЛЧ

Игра, которую нельзя пропустить.

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Источник: Reuters

Этот сезон особенный для Гвардиолы: впервые за 5 лет в «Манчестер Сити» он вывел команду в финал Лиги чемпионов. В самой Англии Пеп уже давно всё доказал, а вот до триумфа в главном еврокубке осталась одна победа. К решающему матчу «горожане» подошли в отличном настроении. В последнем туре АПЛ они разнесли «Эвертон» 5:0, забить успели все: от де Брюйне до Жезуса и Агуэро. Аргентинец красиво попрощался с премьер-лигой, сделав дубль — так он побил рекорд Руни по голам в АПЛ за один клуб. За яркой игрой «Сити» в атаке не стоит забывать об их сильной защитной линии, это наверняка особенная гордость для Гвардиолы. Диаш признан игроком сезона в премьер-лиге по версии журналистов, рядом с ним надежно заиграл Стоунз. А Эдерсон чаще всех в АПЛ оставлял свои ворота в неприкосновенности: 19 сухих матчей, на три больше, чем у Менди из «Челси».

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А вот «Челси» как раз скомкано завершил сезон в Англии. Лондонцы уступили «Лестеру» в финале Кубка Англии, а в последнем туре АПЛ проиграли «Астон Вилле». И если бы не поражение «Лестера», то место в ЛЧ этой осенью «синим» было бы не гарантировано. Но результат есть, «Челси» на 4-м месте, а ведь когда Тухель сменил Лэмпарда, команда была 9-й. Немецкого тренера, конечно, не может не беспокоить слабая результативность игроков группы атаки. Лучшим бомбардиром «синих» в АПЛ стал опорник Жоржиньо, забивший всего 7 голов (все с пенальти). Моменты у Вернера, Маунта, Пулишича есть, но вот с реализацией прям беда. В последних 4 матчах перед финалом ЛЧ «Челси» забил лишь три мяча.

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Это третий английский финал в истории ЛЧ. В 2008-м «Челси» уступил «Манчестер Юнайтед» в драматичной серии пенальти, а в 2019-м «Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм». «Ман Сити» по дороге к решающему матчу разобрался с «Боруссиями» из Менхенгладбаха и Дортмунда, а в полуфинале выбил «ПСЖ». «Челси» надеется повторить успех 2012 года, когда клуб так же, как сейчас, поменял тренера и выиграл ЛЧ. В этом плей-офф подопечные Тухеля были сильнее «Атлетико», «Порту» и «Реала». Немецкий тренер второй год подряд оказывается в финале Лиги чемпионов, прошлогодний опыт с «ПСЖ» (пусть и неудачный) может ему помочь. Впрочем, у Гвардиолы такого опыта больше, Пеп уже брал главный клубный трофей Европы с «Барселоной» в 2009-м и 2011-м.

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Финал, 29.05.2021, 22:00

Манчестер Сити-Челси-

«Манчестер Сити» в этом сезоне перестроился на игру без нападающих, и такая схема очень удачно подошла команде, даже когда с травмой выбыл де Брюйне. Гюндоган и Фоден удивляли соперников рывками в штрафную, Марез своими проходами и ударами, Силва вовремя отдавал острые передачи. И всё это в сочетании с надежной игрой в обороне (а раньше команда Гвардиолы часто страдала от контратак соперника). Тухель тоже поменял игру «Челси», перешел на схему с 3 защитниками, лондонцы стали чаще контролировать мяч, меньше пропускать, правда, и забивать стали тоже меньше. «Челси» при новом тренере уже успел дважды одолеть «Ман Сити», но сделать это три раза подряд — неимоверно сложная задача. «Горожане» уже выиграли чемпионат Англии, Кубок лиги и теперь являются фаворитами в финале ЛЧ. БК Winline на победу «Манчестер Сити» в основное время предлагает коэффициент 1,9.

Андрей Санталов

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