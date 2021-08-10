«Спартаку» уже нечего терять: анонс ответного матча с «Бенфикой» в ЛЧ

«Спартак» многое ставил на первый матч с «Бенфикой». Игра при своих болельщиках, футболисты, как казалось, должны быть в лучшей форме, чем португальцы из-за более раннего начала сезона. Наконец, должна была сказаться и подготовка тренера Витории, он свой бывший клуб должен знать очень хорошо. В итоге ничего из этого не сработало. «Спартака», по сути, хватило на один тайм, хотя и там у «Бенфики» было больше шансов. А после перерыва красно-белые расклеились и после пропущенного гола так собраться и не смогли. «Спартаку» повезло, что он пропустил всего два мяча, судья спокойно мог поставить пару пенальти за игру рукой, были и другие опасные моменты.
Витория удивил и стартовым составом, и схемой. Впервые в сезоне «Спартак» сыграл по схеме 4−3−3. Идея была в том чтобы прессинговать высоко футболистов «Бенфики», в начале встречи это удавалось, но надолго красно-белых не хватило, в их действиях все-таки не было слаженности. Промес пропускал матч из-за травмы, так что слева вышел Ларссон, но уже по ходу первого тайма он поменялся флангами с Бакаевым. Во втором на левом краю атаки оказался правша Мозес, а Игнатов, чья обычная позиция — под нападающим («десятка»), — играл справа. Такое ощущение, что Витория еще не знает, как расставить игроков «Спартака». Также удивило появление Хендрикса в основе, при Тедеско голландец был игроком запаса.
«Бенфика» показала класс, подтвердив, что игроки высокого уровня могут сходу давать результат уже в первом официальном матче. До перерыва португальцы еще привыкали к темпу игры и сопернику. Сказалась и травма форварда Сеферовича. Зато потом подопечных Жезуша было уже не остановить. Они чаще забирали «ничейные» мячи в центре поля и доминировали на флангах, особенно на правом. Оттуда и пришли оба гола, сначала отличился Рафа Силва, затем Жилберто. У Максименко шансов спасти команду не было, оба раза его расстреливали в упор. После этого «Бенфика» еще обыграла середняка чемпионата Португалии «Морейренсе» и в хорошем настроении подходит к матчу со «Спартаком».
А вот у красно-белых настроение перед ответной игрой так себе. В субботу «Спартак» на фоне скандалов вокруг клуба умудрился влететь дома новичку РПЛ «Нижнему Новгороду». Витория провел ротацию состава (отдыхали Джикия и Умяров), но нужного эффекта это не дало — команда угодила в черную полосу. Заметно, что многие сборники, в том числе Соболев, Ларссон, Крал, сейчас не в оптимальной форме. А без этого разницу в уровне мастерства вряд ли можно отыграть. Сказывается и общий уровень российского футбола, два последних провальных года в Европе. Да и сам «Спартак» из 8 последних квалификаций в еврокубках только один раз прошел в групповой этап. В Португалии команду Витории тоже не ждет ничего хорошего, но терять нечего, возможно, удастся, забить гол престижа. БК Winline на ставку «обе забьют» дает коэффициент 1,95.