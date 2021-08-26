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20:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Определились соперники «Зенита» по группе Лиги чемпионов

В Ньоне прошла жеребьевка групповой стадии главного еврокубка.

ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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33
фотографии

По итогам жеребьевки стали известны соперники санкт-петербургского «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов.

Ими стали «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия) и «Мальме» (Швеция).

Первые матчи пройдут 14—15 сентября. Завершится групповой этап 7—8 декабря.

В два предыдущих сезона «Зенит» занимал последнее место в группе Лиги чемпионов. Последний раз действующие чемпионы России выходили в плей-офф в 2016 году.

В этом сезоне финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
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