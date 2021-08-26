Определились соперники «Зенита» по группе Лиги чемпионов
В Ньоне прошла жеребьевка групповой стадии главного еврокубка.
ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
В Ньоне прошла жеребьевка групповой стадии главного еврокубка.
По итогам жеребьевки стали известны соперники
Ими стали «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия) и «Мальме» (Швеция).
Первые матчи пройдут
В два предыдущих сезона «Зенит» занимал последнее место в группе Лиги чемпионов. Последний раз действующие чемпионы России выходили в
В этом сезоне финал Лиги чемпионов примет