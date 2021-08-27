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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников на групповом этапе Лиги Европы

В Стамбуле прошла жеребьевка групповой стадии второго по значимости еврокубка.

Спартак
ЛокомотивЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

По итогам жеребьевки стали известны соперники двух российских клубов на групповой стадии Лиги Европы.

Соперниками «Спартака» стали «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Легия» (Польша).

Соперниками «Локомотива» стали «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция) и «Галатасарай» (Турция).

Первые матчи пройдут 16 сентября. Завершится групповой этап 9 декабря.

Финал турнира пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
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