«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников на групповом этапе Лиги Европы
В Стамбуле прошла жеребьевка групповой стадии второго по значимости еврокубка.
Спартак
ЛокомотивЛига Европы: таблица и календарь
В Стамбуле прошла жеребьевка групповой стадии второго по значимости еврокубка.
По итогам жеребьевки стали известны соперники двух российских клубов на групповой стадии Лиги Европы.
Соперниками «Спартака» стали «Наполи» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Легия» (Польша).
Соперниками «Локомотива» стали «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция) и «Галатасарай» (Турция).
Первые матчи пройдут 16 сентября. Завершится групповой этап 9 декабря.
Финал турнира пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».