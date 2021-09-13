«ПСЖ» и «Ман Сити» — главные фавориты ЛЧ, «Челси» и «Ман Юнайтед» недооценивают
Разбираем шансы топ-клубов на победу.
Разбираем шансы топ-клубов на победу.
Попал в группу с «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и «Брюгге»
Владельцы «ПСЖ» этим летом провели трансферную кампанию мечты. В Париж приехали Месси, Рамос, Вейналдум, Хакими, Доннарумма — и стоило это все не так чтобы очень много, большинство новичков были свободными агентами. И при этом французский гегемон еще и сохранил на сезон Мбаппе. Теперь у «Парижа» только одна цель — Лига чемпионов, без этой, самой главной победы, сезон будет признан провальным. По именам команда выглядит очень грозно, но вопрос, будет ли в игре «ПСЖ» нужный баланс, остается актуальным. Перед Почеттино непростая задача объединить коллектив, иначе каждый из звездных футболистов будет тащить одеяло на себя. Получится ли это сделать у аргентинского тренера — одна из главных интриг этой Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» (коэффициент — 4,65)
Попал в группу с «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Брюгге»
В случае с «Манчестер Сити» многое зависит от Гвардиолы. Пеп 10 лет не может выиграть ЛЧ с разными клубами, чаще всего потому, что любит придумать что-то особенно сложное в решающих матчах. Так, на финал с «Челси» в мае английская команда вышла вообще без опорника, и эксперимент не сработал. Летом «горожане» не пожалели денег на Грилиша (100 млн фунтов), но при этом не решили вопрос с центральным нападающим. Агуэро ушел, Жезус забивает мало, а Кейна не отпустил «Тоттенхэм». Так что путь к трофею снова будет сложен, многое будет зависеть и от здоровья футболистов. В Англии Гвардиола все уже доказал, выиграв три чемпионата из последних четырех, осталось проявить себя в ЛЧ.
«Бавария» (коэффициент — 8,05)
Попала в группу с «Барселоной», «Бенфикой» и «Динамо» Киев
В «Баварии» началась эра Нагельсманна. Яркий представитель новой волны горит желанием выиграть первые трофеи с Мюнхеном. В бундеслиге старт удался, баварцы по-прежнему много забивают (13 голов в 4 турах) благодаря Левандовскому (6 голов), но не только. Летом клуб покинуло несколько опытных игроков: Алаба, Боатенг, Мартинес. Взамен им Нагельсманн взял хорошо знакомых ему по «Лейпцигу» Упамекано и Забитцера. В прошлом сезоне «Бавария» не смогла защитить свой титул — сказалась травма Левандовского. Поляк наколотил 48 голов в 40 матчах, если Роберт будет здоров, мюнхенцы снова могут взять главный европейский трофей.
«Челси» (коэффициент — 8,30)
Попал в группу с «Ювентусом», «Зенитом» и «Мальме»
Шансы действующего победителя Лиги чемпионов оцениваются удивительно невысоко. В прошлом сезоне Тухель пришел в команду только в январе, Вернер так и не оправдал надежд, но даже при этих сложностях «Челси» дошел до финала и выиграл. Теперь же у лондонцев есть проверенный бомбардир Лукаку (уже забил 3 гола в 3 матчах), для глубины состава взяли у «Атлетико» Сауля. Но главное, «синие» верны стилю Тухеля, им по-прежнему очень тяжело забить (1 пропущенный мяч в турах АПЛ). Выход из такой группы не станет проблемой, а для плей-офф тактика немецкого тренера подходит еще лучше. Единственное, клуб может сделать теперь акцент на чемпионате, ведь Лига чемпионов уже покорена.
«Ливерпуль» (коэффициент — 10,0)
Попал в группу с «Атлетико», «Порту» и «Миланом»
«Ливерпуль» — редкий пример топ-клуба, который не делает громкие трансферы каждый год. Вот и этим летом мерсисайдцы приобрели только защитника Конате, хотя в пару к вернувшемуся ван Дейку уже есть проверенные Гомес и Матип. Атакующая тройка осталась та же Салах — Фирмино/Жота — Мане, а вот уход Вейналдума может сказаться на полузащите. Впрочем, на старте сезона команда Клоппа в полном порядке: 3 победы, одна ничья и всего один пропущенный мяч. И все же по глубине состава «Ливерпуль» уступает конкурентам. К тому же группа у «красных» — одна из сложнейших, выход в плей-офф команде Клоппа далеко не гарантирован.
«Манчестер Юнайтед» (коэффициент — 10,0)
Попал в группу с «Вильярреалом», «Аталантой» и «Янг Бойз»
Лига чемпионов, как мы знаем, — любимый турнир Роналду. И если еще недавно «Манчестер Юнайтед» все так и был клубом без трофеев при Сульшере, то приход Криштиану все резко меняет. Теперь манкунианцы в числе фаворитов и в Англии, и в ЛЧ. По-другому с таким заряженным португальцем просто не может быть. Роналду уже успел отгрузить два мяча в дебютном матче АПЛ, в его форме и настрое можно не сомневаться. Пусть в «Ювентусе» и не получилось затащить, как это было в «Реале». Состав «Ман Юнайтед» с Макгуайром и Вараном в защите, Бруну и Погба в центре поля, а также с Санчо, Рэшфордом и Криштиану в атаке просто обречен выиграть что-то значимое в этом сезоне.
Андрей Санталов