Получи футболку «Зенита»

Болельщики могут получить игровую футболку клуба. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении Winline и сделать ставку на сумму 6999 рублей на матч «Челси» — «Зенит» до стартового свистка.

Все, сделавшие ставку, получат футболку сине-бело-голубых сезона-2021/22 независимо от того, сыграет ставка или нет.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» пройдет 14 сентября в Лондоне и начнется в 22:00 мск.