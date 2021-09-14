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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Получи футболку «Зенита»

«Зенит» и партнер клуба БК Winline проводят акцию для болельщиков санкт-петербургской команды.

ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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Болельщики могут получить игровую футболку клуба. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении Winline и сделать ставку на сумму 6999 рублей на матч «Челси» — «Зенит» до стартового свистка.

Все, сделавшие ставку, получат футболку сине-бело-голубых сезона-2021/22 независимо от того, сыграет ставка или нет.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» пройдет 14 сентября в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

Здесь вы сможете следить за ходом игры в текствой онлайн-трансляции.

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