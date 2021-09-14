Дзюба снова померится силой с Лукаку: анонс матча «Челси» — «Зенит»
Тухель проэкзаменует Семака.
Тухель проэкзаменует Семака.
В прошлом евросезоне «Зенит» повторил печальный рекорд ЦСКА, набрав только одно очко в группе Лиги чемпионов. Учитывая уровень соперников в этой ЛЧ («Челси», «Ювентус») от Семака не особо ждут выхода в плей-офф, а вот в борьбе за 3-ю строчку он должен опередить «Мальме». В Питере сделали ставку на бразильский костяк, в компанию к Малкому, Венделу и Сантосу купили Клаудиньо. Семак успел поменять футбол команды, теперь «Зенит» больше играет низом и, соответственно, меньше зависит от Дзюбы. Это помогло, учитывая, что на старте сезона бомбардир был не в форме. Но постепенно Артем ее набирает, в двух последних матчах он отдал 3 голевые передачи.
У Тухеля в этом сезоне приятная головная боль. В «Челси» очень глубокий состав, так что команде должно хватить сил и свежести бороться сразу за все трофеи. Всего несколько позиций в основе не вызывают сомнений, одна из них — Лукаку в роли центрфорварда. Бельгиец уже забил три гола в трех матчах, наконец-то отличился на «Стэмфорд Бридж» и теперь наверняка хочет закрепить успех. В игровом плане у «Челси» появилась еще одна опция — выход из обороны через заброс на Лукаку. При этом нельзя недооценивать скорость Ромелу, он с удовольствием откликается и на передачи за спину защитникам.
Оба клуба порадовала новость, что ФИФА отменила бан для игроков из Южной Америки. Но у «Зенита» все равно есть проблемы в составе. Не полетели в Лондон Ловрен и Караваев, два основных защитника. Участие в матче основного опорника Барриоса — под большим вопросом. Кержаков или новичок Крицюк в воротах — тоже интрига. У «Челси» игру пропустят Пулишич и Канте. В основе стоит ждать Кристенсена, Аспиликуэту, Жоржиньо и Маунта, которым дали отдохнуть в субботу. Вернер забил три гола за сборную Германии в сентябре, возможно, он составит компанию Лукаку в атаке.
Дуэль бельгийского форварда и Дзюбы — еще один сюжет матча. На Евро Ромелу сделал дубль в игре с Россией, Артему тогда отличиться не удалось. Форвард «Зенита» сейчас явно мотивирован после невызова в сборную, обычно в таком состоянии Дзюба и выдает лучшие матчи. Впрочем, статистика клубов из России, в том числе «Зенита», в последние годы в еврокубках печально известна. Так что зацепиться за очки здесь будет сложно. Предположим, что в матче будет много голов — «Зенит» не привык дотошно играть в обороне, «Челси» пока еще позволяет соперникам создавать моменты у своих ворот. БК Winline на тотал больше 3 голов дает коэффициент 2,11.
Андрей Санталов