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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Получи футболку московского «Спартака»

Московский «Спартак» и партнер клуба БК Winline проводят акцию для болельщиков красно-белых.

СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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Болельщики могут получить игровую футболку клуба. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении Winline и сделать ставку на сумму 6999 рублей на матч «Спартак» — «Легия» до стартового свистка.

Все, сделавшие ставку, получат футболку москвичей сезона-2021/22 независимо от того, сыграет ставка или нет.

Матч группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» пройдет 15 сентября в Москве и начнется в 17:30 мск.

Здесь вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

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