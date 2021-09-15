Получи футболку московского «Спартака»

Болельщики могут получить игровую футболку клуба. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении Winline и сделать ставку на сумму 6999 рублей на матч «Спартак» — «Легия» до стартового свистка.

Все, сделавшие ставку, получат футболку москвичей сезона-2021/22 независимо от того, сыграет ставка или нет.

Матч группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» пройдет 15 сентября в Москве и начнется в 17:30 мск.