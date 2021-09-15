«Спартак» против «Легии», «Локомотив» сразится с «Марселем»: анонс матчей в Лиге Европы
Проверка для Витории и Николича.
Проверка для Витории и Николича.
«Спартак» — «Легия»
«Спартак» с пользой провел перерыв на сборные и наконец-то победил в чемпионате России. Помогло возвращение Промеса (голландец даже забил) и Мозеса, хотя они пока, конечно, еще не в топовой форме. Настроение у команды и ее болельщиков приподнятое, но видно, что тренер Витория, который мог потерять работу уже августе после неудачной серии матчей нервничает. Перед игрой португалец напомнил журналистам, сколько у него титулов, доказывая, что он прав в том, как работает с командой. При этом Витория в последних матчах стал играть в стиле Тедеско. Перешел на пять защитников, лучше всего красно-белым удаются быстрые атаки — все, как и в прошлом сезоне. Видимо, этот набор футболистов подходит именно для такой игры.
«Легия» тоже неважно стартовала в чемпионате: 16-е место из 18, 2 победы и 3 поражения в 5 турах. Сезон для польского клуба начался еще в начале июля, с 1-го квалификационного раунда в ЛЧ. В итоге в еврокубках варшавцы провели 8 матчей, и это их подкосило — играть на два фронта сил не хватило. В «Легии» настроение не такое приподнятое, две последние встречи они проиграли, причем в выходные «Шлёнску» — из-за ошибки линейного судьи. Он потом извинился, но очков никто не вернет. Обе команды пока проблемные, но домашние трибуны обязывают «Спартак» побеждать — БК Winline дает на это коэффициент 1,89.
«Локомотив» — «Марсель»
Николич сейчас успешно решает две задачи. Вписывает новичков (а их в «Локомотиве» сейчас много) в командную игру и дает при этом результат. С «Крыльями Советов» получился ремейк финала. «Железнодорожники» снова выглядели неважно весь первый тайм, позволяли сопернику комбинировать и атаковать, потом включились после перерыва и забили два гола на классе. Интересно, что сделал это Камано, который еще недавно не мог вылететь с Гвинеи из-за военного переворота. Продолжаем следить и за новичками, и за уже проверенной связкой Жемалетдинов — Смолов, эти парни хорошо себя проявили и в сборной.
«Марсель» недавно прогремел во всех новостях после скандала в матче с «Ниццей», когда выбежавшие на поле фанаты сорвали матч. Если же говорить о футболе, то при Сампаоли, сменившем Виллаша-Боаша, марсельцы финишировали пятыми в прошлом сезоне, а сейчас идут третьими при одной игре в запасе. Клуб летом закупился на 60 млн евро («Локо» — на 30), взял полузащитника «Фламенго» Жерсона за 25 млн и сохранил всех лидеров кроме Товена. Перед ЛЕ «Марсель» обыграл «Монако» 2:0, так что это будет серьезная проверка для «Локомотива». Команде Николича по силам не проиграть — БК Winline предлагает на ничью коэффициент 3,8.
Андрей Санталов