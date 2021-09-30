Сложный выезд «Спартака» и «Локомотива» в Италию: анонс матчей в Лиге Европы
Новая проверка для Витории и Николича.
Новая проверка для Витории и Николича.
«Наполи» — «Спартак»
Победа «Спартака» над «Уфой» не должна вводить в заблуждение, уровень сопротивления в этом матче был невелик. Красно-белые делали, что хотели, и должны были забивать больше двух голов. Соболев теперь редко выходит в основе, вся надежда в атаке на Промеса и Понсе. Витория ввел в основной состав двух новичков. Кофрие осваивается в тройке защитников с Жиго и Джикией и выглядит пока средне. 20-летний Литвинов оставляет впечатление о себе получше, но настоящая проверка ждет его сегодня. С командами такого уровня «Спартак» не встречался больше месяца, матчи с «Бенфикой» в августе прошли в одни ворота.
«Наполи» очень силен на старте сезона. Приход Спаллетти оживил команду, которая при Гаттузо упустила путевку в Лигу чемпионов в последнем туре прошлого чемпионата Италии. Южане взяли 18 очков из 18, победив в том числе «Ювентус». При этом «Наполи» пропустил всего два мяча, для нынешней серии А — это удивительное событие. Под стать обороне хорошо себя проявляет и линия нападения с Осимхеном и Инсинье. А тут еще и Мертенс восстановился после травмы. Спаллетти хорошо знает, что такое «Спартак» по работе в «Зените», так что с его стороны недооценки не будет. БК Winline дает на победу «Наполи» с форой −2 коэффициент 1,91.
«Лацио» — «Локомотив»
«Локомотив» тоже отправился в Италию, ситуация у Николича сейчас очень интересная. Клуб серьезно потратился на новичков, все их теперь надо как-то внедрить в состав. Это не могло не сказаться на результатах, в последних матчах «железнодорожники» трижды сыграли вничью. Пропал Смолов, мало играет Жемалетдинов, а Анджорин и Керк пока не забивают в таком же количестве. При этом у серба пока только одна успешная тактика — игра на контратаках, в позиционном нападении «Локо» слаб. На это еще накладываются проблемы с травмами (Магкеев выбыл надолго) и дисквалификациями (Тикнизян получил красную карточку с «Марселем»).
«Лацио» пока еще привыкает к идеям Сарри и успешно пользуется наработками прежнего тренера Индзаги. Так, «орлы» перехитрили «Рому» недавно, сыграв вторым номером. Все три гола «Лацио» забил в быстрых атаках. У римлян есть свежий опыт игры с российской командой, прошло осенью ои дома разобрались с «Зенитом». Тогда оба мяча были забиты после дальних ударов. Бомбардир Иммобиле мало забивает за сборную, но в клубе он в порядке: 6 голов в 7 матчах. Две недели назад «Лацио» уступил «Галатасараю», болельщики поддержали вратарю Стракошу, забросившего мяч в свои ворота. Ожидается, что Сарри сегодня выставит сильный состав, при таком раскладе шансов у «Локо» очень мало. На победу «Лацио» и тотал больше 2,5 БК Winline предлагает коэффициент 1,82.
Андрей Санталов