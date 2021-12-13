«Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.
ЗенитЛига Европы: таблица и календарь
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.
В жеребьевке приняли участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).
Победители стыковых матчей присоединятся в ⅛ финала к победителям групп Лиги Европы, среди которых есть «Спартак».
Проигравшие в стыковых матчах команды завершат выступление в еврокубках сезона-2021/22.
Итоги жеребьевки:
Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.
Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома.
Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля 2022 года, ответные пройдут неделю спустя.