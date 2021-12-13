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15:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.

ЗенитЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

В жеребьевке приняли участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Победители стыковых матчей присоединятся в ⅛ финала к победителям групп Лиги Европы, среди которых есть «Спартак».

Проигравшие в стыковых матчах команды завершат выступление в еврокубках сезона-2021/22.

Итоги жеребьевки:

  • «Севилья» (Испания) — «Динамо Загреб» (Хорватия)
  • «Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)
  • «Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)
  • «Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)
  • «Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)
  • «Боруссия Дортмунд» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
  • «Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия)
  • «Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)

Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома.

Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля 2022 года, ответные пройдут неделю спустя.

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