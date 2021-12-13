«Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы

В жеребьевке приняли участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Победители стыковых матчей присоединятся в ⅛ финала к победителям групп Лиги Европы, среди которых есть «Спартак».

Проигравшие в стыковых матчах команды завершат выступление в еврокубках сезона-2021/22.

Итоги жеребьевки:

«Севилья» (Испания) — «Динамо Загреб» (Хорватия)

«Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)

«Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)

«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)

«Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)

«Боруссия Дортмунд» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия)

«Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)

Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома.