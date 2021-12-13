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17:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Клубы Лиги чемпионов во второй раз узнали соперников в плей-офф

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Итоги жеребьевки:

  • «Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)
  • «Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)
  • «Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
  • «Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
  • «Интер Милан» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
  • «ПСЖ» (Франция) — «Реал Мадрид» (Испания)

В ⅛ финала представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе, встретиться не могут.

Первые матчи ⅛ финала запланированы на 15−16 и 22—23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8−9 и 15—16 марта. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.

Первый вариант жеребьевки, прошедший ранее днем, был признан недействительным из-за технической ошибки.

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