Клубы Лиги чемпионов во второй раз узнали соперников в плей-офф
Лига чемпионов: таблица и календарь
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.
Итоги жеребьевки:
В ⅛ финала представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе, встретиться не могут.
Первые матчи ⅛ финала запланированы на 15−16 и
Первый вариант жеребьевки, прошедший ранее днем, был признан недействительным из-за технической ошибки.