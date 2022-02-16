«Интер» — «Ливерпуль»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Интеру» не повезло с повторной жеребьевкой ⅛ финала — вместо «Аякса» чемпиону Италии достался «Ливерпуль». Но «нерадзурри» может радовать уже сам факт выхода в плей-офф ЛЧ, последний раз они тут играли 10 лет назад (проиграли «Марселю» на этой стадии). А если вспомнить, что «Интер» сменил летом тренера, потерял Лукаку, Хакими и Эриксена, то такие результаты (добавим сюда долгое лидерство в серии А) определенно можно считать достижением.

У «нерадзурри» новый, но не менее мощный дуэт в атаке Лаутаро — Джеко (26 голов на двоих), хоть они и стали забивать реже в последнее время. За острые передачи отвечает теперь Чалханоглу, за прорывы по флангу — Дюмфрис. Также «Интер» теперь чаще и выше прессингует и создает таким образом проблемы соперникам.

«Ливерпуль» уверенно себя чувствует в плей-офф ЛЧ, команда Клопп брала этот трофей не так давно, в 2019 году. А на групповом этапе «красные» показали стопроцентный результат. Хорош «Ливерпуль» и в чемпионате Англии, он единственный, кто еще оказывает давление на лидирующий «Ман Сити».

В распоряжении Клоппа много опытных игроков, Салах и Мане уже вернулись с Кубка Африки, Жота в этом сезоне тоже много забивает (уже 17 голов), а еще есть Фирмино и интересный новичок Диас. В обороне у мерсисайдцев тоже порядок — пропускают меньше мяча за игру.

На что ставить

«Интер» только что прошел через тяжелый отрезок в Италии, встречаясь с «Миланом», «Ромой» и «Наполи». Возможно, сил у команды Индзаги сейчас не очень много. Но стартовый состав у хозяев ожидается оптимальный. Только Бареллы не будет из-за дисквалификации, его заменит Видаль. У «Ливерпуля» в основе тоже ожидаются все сильнейшие. За счет перевеса в опыте и мастерстве больше шансов на победу в этой встрече у английского клуба. БК Olimpbet дает на это коэффициент 2,11.

Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.