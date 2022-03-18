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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов.

Манчестер Сити
Ливерпуль
Бавария
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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале сыграют:

  • «Челси» (Англия) — «Реал Мадрид» (Испания)
  • «Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико» (Испания)
  • «Вильярреал» (Испания) — «Бавария» (Германия)
  • «Бенфика» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия)

В полуфиналах сыграют победители следующих пар:

  • «Манчестер Сити» / «Атлетико» — «Челси» / «Реал Мадрид»
  • «Бенфика» / «Ливерпуль» — «Вильярреал» / «Бавария»

На стадии четвертьфинала команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, указанная первой, проведет первый матч на своем поле.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 5—6 апреля, ответные — 12—13 апреля. Полуфиналы состоятся 26—27 апреля и 3—4 мая.

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