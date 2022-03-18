Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов.
Манчестер Сити
Ливерпуль
Бавария
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов.
В четвертьфинале сыграют:
В полуфиналах сыграют победители следующих пар:
На стадии четвертьфинала команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, указанная первой, проведет первый матч на своем поле.
Первые матчи четвертьфинала пройдут