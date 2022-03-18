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15:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы.

Барселона
Аталанта
Вест Хэм Юнайтед
РБ ЛейпцигЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В четвертьфинале сыграют:

  • «Лейпциг» (Германия) — «Аталанта» (Италия)
  • «Айнтрахт» (Германия) — «Барселона» (Испания)
  • «Вест Хэм» (Англия) — «Лион» (Франция)
  • «Брага» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

В полуфинале сыграют победители следующих пар:

  • «Лейпциг» / «Аталанта» — «Брага» / «Рейнджерс»
  • «Вест Хэм» / «Лион» — «Айнтрахт» / «Барселона»

Начиная с четвертьфинала команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, указанная первой, первый матч проведет дома.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая.

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