Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги Европы
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы.
Барселона
Аталанта
Вест Хэм Юнайтед
РБ ЛейпцигЛига Европы: таблица и календарь
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы.
В четвертьфинале сыграют:
В полуфинале сыграют победители следующих пар:
Начиная с четвертьфинала команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, указанная первой, первый матч проведет дома.
Первые матчи четвертьфинала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая.