Стали известны пары соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов, занявшие два первых места в своих группах.

РБ Лейпциг (Германия) — Манчестер Сити (Англия)

Брюгге (Бельгия) — Бенфика (Португалия)

Ливерпуль (Англия) — Реал Мадрид (Испания)

Милан (Италия) — Тоттенхэм (Англия)

Айнтрахт (Германия) — Наполи (Италия)

Боруссия Дортмунд (Германия) — Челси (Англия)

Интер Милан (Италия) — Порту (Португалия)

ПСЖ (Франция) — Бавария (Германия)

На стадии ⅛ финала не могут встретиться команды из одной страны. Также были разведены клубы, игравшие друг с другом на групповом этапе.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Команды, указанные вторыми, ответный матч проведут дома.