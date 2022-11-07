Стали известны пары соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Игры на вылет начнутся весной.
Лига чемпионов: таблица и календарь
Игры на вылет начнутся весной.
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.
В жеребьевке приняли участие 16 клубов, занявшие два первых места в своих группах.
На стадии ⅛ финала не могут встретиться команды из одной страны. Также были разведены клубы, игравшие друг с другом на групповом этапе.
Команды проведут по матчу дома и на выезде. Команды, указанные вторыми, ответный матч проведут дома.
Первые матчи пройдут 14−15 и