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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
14:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны пары соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Игры на вылет начнутся весной.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов, занявшие два первых места в своих группах.

  • РБ Лейпциг (Германия) — Манчестер Сити (Англия)
  • Брюгге (Бельгия) — Бенфика (Португалия)
  • Ливерпуль (Англия) — Реал Мадрид (Испания)
  • Милан (Италия) — Тоттенхэм (Англия)
  • Айнтрахт (Германия) — Наполи (Италия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия) — Челси (Англия)
  • Интер Милан (Италия) — Порту (Португалия)
  • ПСЖ (Франция) — Бавария (Германия)

На стадии ⅛ финала не могут встретиться команды из одной страны. Также были разведены клубы, игравшие друг с другом на групповом этапе.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Команды, указанные вторыми, ответный матч проведут дома.

Первые матчи пройдут 14−15 и 21—22 февраля, а ответные — 7−8 и 14—15 марта.

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