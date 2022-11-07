Стали известны пары соперников в стыковых матчах Лиги Европы
Лига Европы: таблица и календарь
«Барселона» против «Манчестер Юнайтед».
«Барселона» против «Манчестер Юнайтед».
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.
В жеребьевке приняли участие 16 клубов: восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, а также восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
В стыковых матчах Лиги Европы не могут встретиться команды из одной страны.
Команды проведут по матчу дома и на выезде. Команды, указанные вторыми, ответную игру проведут дома.
Первые стыковые матчи запланированы на 16 февраля. Ответные игры пройдут через неделю.
Победители стыковых матчей выйдут в ⅛ финала Лиги Европы. Проигравшие выбывают из еврокубков.