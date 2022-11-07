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15:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны пары соперников в стыковых матчах Лиги Европы

«Барселона» против «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов: восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, а также восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

  • «Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Ювентус» (Италия) — «Нант» (Франция)
  • «Спортинг» (Португалия) — «Мидтъюлленд» (Дания)
  • «Шахтер» (Украина) — «Ренн» (Франция)
  • «Аякс» (Нидерланды) — «Унион» (Германия)
  • «Байер» (Германия) — «Монако» (Франция)
  • «Севилья» (Испания) — ПСВ (Нидерланды)
  • «Зальцбург» (Австрия) — «Рома» (Италия)

В стыковых матчах Лиги Европы не могут встретиться команды из одной страны.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Команды, указанные вторыми, ответную игру проведут дома.

Первые стыковые матчи запланированы на 16 февраля. Ответные игры пройдут через неделю.

Победители стыковых матчей выйдут в ⅛ финала Лиги Европы. Проигравшие выбывают из еврокубков.

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