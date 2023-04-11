Эрлинг Холанд вышел на тренировку с косичками и насмешил фанатов (фото)
Холанд заплел косички на тренировку.
Холанд заплел косички на тренировку.
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вышел на тренировку с косичками и пребывал в прекрасном расположении духа, но фанаты в соцсетях начали подкалывать футболиста.
Один из фанатов в комментариях сравнил Холанда со шведской активисткой Гретой Тунберг. А другой написал, что он похож на «девятилетнюю девчонку». Однако многим понравился свежий стиль игрока, они даже сравнивали его с викингом в комментариях: «Выглядит как Викинг», другой написал «Режим Викинг полностью активирован».
Хотя это уже не первое появление Холанда с косичками. В декабре, он также заплетал их на тренировку.
«Манчестер Сити» готовится к своей первой игре в четвертьфинале Лиги чемпионов, где они встретятся с «Баварией». Главная звезда клуба Эрлинг Холанд недавно восстановился после травмы, и уже помог клубу одержать победу над командой «Саутгемптон» 4:1, он дважды забил гол в ворота соперников.