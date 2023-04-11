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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Эрлинг Холанд вышел на тренировку с косичками и насмешил фанатов (фото)

Холанд заплел косички на тренировку.

Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вышел на тренировку с косичками и пребывал в прекрасном расположении духа, но фанаты в соцсетях начали подкалывать футболиста.

Один из фанатов в комментариях сравнил Холанда со шведской активисткой Гретой Тунберг. А другой написал, что он похож на «девятилетнюю девчонку». Однако многим понравился свежий стиль игрока, они даже сравнивали его с викингом в комментариях: «Выглядит как Викинг», другой написал «Режим Викинг полностью активирован».

Хотя это уже не первое появление Холанда с косичками. В декабре, он также заплетал их на тренировку.

«Манчестер Сити» готовится к своей первой игре в четвертьфинале Лиги чемпионов, где они встретятся с «Баварией». Главная звезда клуба Эрлинг Холанд недавно восстановился после травмы, и уже помог клубу одержать победу над командой «Саутгемптон» 4:1, он дважды забил гол в ворота соперников.

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