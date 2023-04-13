Спалетти раскритиковал болельщиков «Наполи»
Главному тренеру «Наполи» не понравилась атмосфера на матче.
Милан
НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
Главному тренеру «Наполи» не понравилась атмосфера на матче.
Лучано Спаллетти пригрозил уйти со стадиона команды «Наполи», если болельщики не поддержат их во время второго матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Милана».
Во время последней встречи на домашнем стадионе «Диего Армандо Марадона» команда проиграла в Серии А «Милану» со счетом 0:4. Болельщики «Наполи» не поддерживали команду и устраивали стычки между собой.
Спаллетти сказал журналистам: «Если это произойдет в домашнем матче, я покину скамейку запасных и отправлюсь домой. Потому что это что-то необъяснимое», — сообщает Football-italia.