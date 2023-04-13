Спалетти раскритиковал болельщиков «Наполи»

Лучано Спаллетти пригрозил уйти со стадиона команды «Наполи», если болельщики не поддержат их во время второго матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Милана».

Во время последней встречи на домашнем стадионе «Диего Армандо Марадона» команда проиграла в Серии А «Милану» со счетом 0:4. Болельщики «Наполи» не поддерживали команду и устраивали стычки между собой.