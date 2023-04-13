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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Спалетти раскритиковал болельщиков «Наполи»

Главному тренеру «Наполи» не понравилась атмосфера на матче.

Милан
НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Лучано Спаллетти пригрозил уйти со стадиона команды «Наполи», если болельщики не поддержат их во время второго матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Милана».

Во время последней встречи на домашнем стадионе «Диего Армандо Марадона» команда проиграла в Серии А «Милану» со счетом 0:4. Болельщики «Наполи» не поддерживали команду и устраивали стычки между собой.

Спаллетти сказал журналистам: «Если это произойдет в домашнем матче, я покину скамейку запасных и отправлюсь домой. Потому что это что-то необъяснимое», — сообщает Football-italia.

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