Кевин Де Брюйне высказался об ответном матче с «Баварией»

«У нас впереди еще долгий путь. Это не 50 минут, когда можно немного сбавить обороты. Это 95 минут, и многое может случиться. Вы слышали о сумасшедших счетах во многих матчах, так что нам придется показать свою игру на “отлично”. Мы начинаем снова и знаем, что будет трудно. В “Баварии” много качественных игроков, но мы предпочитаем иметь три очка впереди, а не наоборот», — сказал бельгиец The Independent.