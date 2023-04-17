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11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Кевин Де Брюйне высказался об ответном матче с «Баварией»

Де Брюйне настаивает на «отличной» игре с «Баварией».

Манчестер Сити
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне хочет, чтобы команда на «отлично» сыграла с «Баварией» в ответном матче Лиги чемпионов.

«У нас впереди еще долгий путь. Это не 50 минут, когда можно немного сбавить обороты. Это 95 минут, и многое может случиться. Вы слышали о сумасшедших счетах во многих матчах, так что нам придется показать свою игру на “отлично”. Мы начинаем снова и знаем, что будет трудно. В “Баварии” много качественных игроков, но мы предпочитаем иметь три очка впереди, а не наоборот», — сказал бельгиец The Independent.

Первый матч «Манчестер Сити» выиграл у «Баварии» со счетом 3:0.

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