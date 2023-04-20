УЕФА назвал претендентов на лучшего игрока недели Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал список.
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Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
УЕФА опубликовал список.
Официальный сайт УЕФА разместил список номинантов на звание лучшего игрока недели в розыгрыше Лиги чемпионов.
В него вошли: Рафаэль Леао «Милан», Кевин Де Брёйне «Манчестер Сити», Лаутаро Мартинес «Интер» и Федерико Вальверде «Реал».
Леао, Вальверде и Де Брёйне отметились голевыми передачами, а Мартинес забил мяч в ворота «Бенфики».