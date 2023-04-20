УЕФА назвал претендентов на лучшего игрока недели Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА разместил список номинантов на звание лучшего игрока недели в розыгрыше Лиги чемпионов.

В него вошли: Рафаэль Леао «Милан», Кевин Де Брёйне «Манчестер Сити», Лаутаро Мартинес «Интер» и Федерико Вальверде «Реал».