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18:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Игры Лиги чемпионов могут провести в США

Президент УЕФА сделал заявление о перспективах проведения игр в США.

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Источник: РИА "Новости"

Президент УЕФА Алексендер Чеферин заявил, что матчи Лиги чемпионов в будущем, могут быть проведены в США.

«Это возможно. В этом году финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле, в 2024 — в Лондоне, в 2025 — в Мюнхене, а после этого посмотрим. Футбол в наши дни очень популярен в США. Американцы готовы платить за самое лучшее, и они будут следить за европейским клубами так же, как европейские болельщики следят за клубами НБА.

Это очень важный, перспективный рынок на будущее. Дело в том, что мы хорошо продаем права. Спонсорская поддержка из США пока не очень, но у них коммерциализация совершенно иная, чем в Европе. Американцы гораздо более талантливы в этом, чем европейцы», — приводят слова Чеферина Goal со ссылкой на подкаст Men in Blazers.

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