Игры Лиги чемпионов могут провести в США

«Это возможно. В этом году финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле, в 2024 — в Лондоне, в 2025 — в Мюнхене, а после этого посмотрим. Футбол в наши дни очень популярен в США. Американцы готовы платить за самое лучшее, и они будут следить за европейским клубами так же, как европейские болельщики следят за клубами НБА.



Это очень важный, перспективный рынок на будущее. Дело в том, что мы хорошо продаем права. Спонсорская поддержка из США пока не очень, но у них коммерциализация совершенно иная, чем в Европе. Американцы гораздо более талантливы в этом, чем европейцы», — приводят слова Чеферина Goal со ссылкой на подкаст Men in Blazers.