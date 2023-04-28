Модрич получил травму перед матчем ЛЧ с «Манчестер Сити»

Полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич получил несвоевременную травму. Он сомневается сможет ли принять участие в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает Goal .

Хорват жалуется на бедро и эта травма может выбить его из строя. Кроме игры против «Манчестер Сити» он может пропустить финальную встречу в Кубке Испании с «Осасуной».