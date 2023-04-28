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16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Модрич получил травму перед матчем ЛЧ с «Манчестер Сити»

У Модрича травма перед матчем Лиги чемпионов.

Реал
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
1/2 финала, 9.05.2023, 22:00

Реал-Манчестер Сити-

Полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич получил несвоевременную травму. Он сомневается сможет ли принять участие в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает Goal.

Хорват жалуется на бедро и эта травма может выбить его из строя. Кроме игры против «Манчестер Сити» он может пропустить финальную встречу в Кубке Испании с «Осасуной».

Главный тренер команды Карло Анчелотти надеется, что Модрич быстро поправится. Специалисту придется перестроить состав полузащиты на ближайшие игры без Луки.

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