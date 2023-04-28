Модрич получил травму перед матчем ЛЧ с «Манчестер Сити»
У Модрича травма перед матчем Лиги чемпионов.
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У Модрича травма перед матчем Лиги чемпионов.
Полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич получил несвоевременную травму. Он сомневается сможет ли принять участие в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает Goal.
Хорват жалуется на бедро и эта травма может выбить его из строя. Кроме игры против «Манчестер Сити» он может пропустить финальную встречу в Кубке Испании с «Осасуной».
Главный тренер команды Карло Анчелотти надеется, что Модрич быстро поправится. Специалисту придется перестроить состав полузащиты на ближайшие игры без Луки.