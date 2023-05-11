Впервые за 19 лет футболист из СНГ забил в полуфинале Лиги чемпионов

До Мхитаряна лишь два футболиста из СНГ отличались забитыми мячами на полуфинальной стадии турнира. В 1999 году украинцы Виталий Косовский и Андрей Шевченко за киевское «Динамо» сумели забить «Баварии». Позже Шевченко еще дважды забивал в полуфинале Лиги чемпионов за «Милан» — в 2003 году «Интеру» и в 2005 году «ПСВ».