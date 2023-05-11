Впервые за 19 лет футболист из СНГ забил в полуфинале Лиги чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала10.05.2023, 22:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza, 75532 зрителя
|Стефано Пиоли
|Симоне Индзаги
|Эдин Джеко(Хакан Чалханоглу)
|8′
|Генрих Мхитарян(Федерико Димарко)
|11′
|16
|Майк Меньян
|24
|Андре Онана
|19
|Тео Эрнандес
|2
|Дензел Дюмфрис
|23
|Фикайо Томори
64′
|15
|Франческо Ачерби
|8
|Сандро Тонали
|36
|Маттео Дармиан
|33
|Раде Крунич
45+1′
|95
|Алессандро Бастони
|9
|Оливье Жиру
|23
|Николо Барелла
|2
|Давиде Калабрия
82′
|32
|Федерико Димарко
70′
|20
|Пьер Калюлю
|6
|Стефан де Врей
|24
|Симон Кьер
59′
|20
|Хакан Чалханоглу
78′
|28
|Малик Тиав
|5
|Роберто Гальярдини
|4
|Исмаэль Беннасер
18′
|22
|Генрих Мхитарян
45+1′62′
|30
|Жуниор Мессиас
|77
|Марсело Брозович
|10
|Браим Диас
82′
|9
|Эдин Джеко
70′
|32
|Томмазо Побега
|90
|Ромелу Лукаку
|56
|Алексис Салемакерс
60′
|10
|Лаутаро Мартинес
78′
|27
|Дивок Ориги
|11
|Карлос Хоакин Корреа
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|18
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)