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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Впервые за 19 лет футболист из СНГ забил в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян стал третьим футболистом из СНГ, которому удалось забить в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta Russia.

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34-летний армянин отличился на 11-й минуте матча с «Миланом» (2:0) и установил итоговый счет матча. После матча пресс-служба УЕФА признала Мхитаряна лучшим игроком матча.

До Мхитаряна лишь два футболиста из СНГ отличались забитыми мячами на полуфинальной стадии турнира. В 1999 году украинцы Виталий Косовский и Андрей Шевченко за киевское «Динамо» сумели забить «Баварии». Позже Шевченко еще дважды забивал в полуфинале Лиги чемпионов за «Милан» — в 2003 году «Интеру» и в 2005 году «ПСВ».

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В финале Лиги чемпионов-2004 за «Порту» забивал россиянин Дмитрий Аленичев.

Милан
0:2
Первый тайм: 0:2
Интер
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