Футбольный клуб «Интер» вышел на игру в ЛЧ без спонсора

В начале года «Интер» опубликовал отчет по итогам сезона-2021/2022. В нем сообщают, что клуб получил от блокчейн-компании DigitalBits — выплаты в размере пяти миллионов евро, а также бонусные 100 тысяч евро за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но при этом компания не заплатила клубу бонусы в размере 1,6 миллиона евро за победу в Кубке Италии и второе место в Серии А.

В новом сезоне DigitalBits не совершила ни одного платежа клубу. Компания должна была перечислить «Интеру» по восемь миллионов евро в июне и октябре 2022 года, а также в феврале 2023-го, и еще 1,25 миллиона евро в виде бонусов. Сначала руководство миланцев не планировало разрывать контракт, но предварительно удалило логотипы DigitalBits с сайта, рекламных баннеров, а также футболок молодежных и женских команд. Но никаких платежей «Интеру» не последовало. И тогда клуб убрал название спонсора с формы мужской команды. Контракт «Интера» с DigitalBits был рассчитан на четыре года. Соглашение с блокчейн-компанией могло принести клубу до 85 миллионов евро.