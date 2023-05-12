Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон

Финал главного еврокубкового турнира должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

УЕФА опасается общественных беспорядков в стране, которые могут последовать после президентских выборов, намеченных на 14 мая. Из-за приближающихся выборов политическая обстановка в Турции обостряется. Согласно последним социологическим опросам, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отстает от главного конкурента Кемаля Кылычдароглу на пять процентов.

Источник сообщает, что УЕФА направила неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о переносе матча в Лиссабон на «Эштадиу да Луш». Перенос является крайне нежелательным вариантом для УЕФА, однако этот вариант не исключен в случае возникновения угрозы безопасности проведения финала в стране.

Примечательно, что это уже третий случай, когда финал Лиги чемпионов переносился из Стамбула. В 2020 и 2021 году главный матч турнира переносился из-за пандемии коронавируса.