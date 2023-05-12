Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Шинник
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Еврокубки
11.05
Ювентус
Севилья
11
Футбол. Еврокубки
11.05
Рома
Байер
10
Футбол. Еврокубки
11.05
Фиорентина
Базель
12
Футбол. Еврокубки
11.05
Вест Хэм Юнайтед
АЗ
21
Все события
10:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон из-за предстоящих выборов президента Турции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Финал главного еврокубкового турнира должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

УЕФА опасается общественных беспорядков в стране, которые могут последовать после президентских выборов, намеченных на 14 мая. Из-за приближающихся выборов политическая обстановка в Турции обостряется. Согласно последним социологическим опросам, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отстает от главного конкурента Кемаля Кылычдароглу на пять процентов.

Источник сообщает, что УЕФА направила неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о переносе матча в Лиссабон на «Эштадиу да Луш». Перенос является крайне нежелательным вариантом для УЕФА, однако этот вариант не исключен в случае возникновения угрозы безопасности проведения финала в стране.

Примечательно, что это уже третий случай, когда финал Лиги чемпионов переносился из Стамбула. В 2020 и 2021 году главный матч турнира переносился из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов УЕФА «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а «Милан» уступил «Интеру» (0:2).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянин попал в тройку финалистов на приз лучшему вратарю НХЛ
Месси вернулся в общую группу «ПСЖ» после отстранения
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь