УЕФА опровергла слухи о переносе финала ЛЧ-2023 из Стамбула

«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», — говорится в заявлении организации.

Ранее появилась информация, что в УЕФА опасаются за безопасность финального матча из-за возможных беспорядков после второго тура президентских выборов, который запланирован на 28 мая. Из-за этого рассматривается вариант с переносом финала в Лиссабон на стадион «Эштадиу да Луш».

Финал Лиги чемпионов УЕФА должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Ранее стамбульский финал дважды переносился из-за коронавируса — в 2020 и 2021 году.