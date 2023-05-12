Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Шинник
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Премьер-лига
13.05
Урал
Оренбург
Все события
15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА опровергла слухи о переносе финала ЛЧ-2023 из Стамбула

В УЕФА отреагировали на слухи о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лиссабон. Об этом сообщает ТАСС.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», — говорится в заявлении организации.

Ранее появилась информация, что в УЕФА опасаются за безопасность финального матча из-за возможных беспорядков после второго тура президентских выборов, который запланирован на 28 мая. Из-за этого рассматривается вариант с переносом финала в Лиссабон на стадион «Эштадиу да Луш».

Финал Лиги чемпионов УЕФА должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Ранее стамбульский финал дважды переносился из-за коронавируса — в 2020 и 2021 году.

На этой неделе прошли первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов. «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1), а «Интер» обыграл «Милан» (2:0). Ответные матчи пройдут 16 и 17 мая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» проведет чемпионский парад от стадиона до Невского проспекта
УЕФА опровергла слухи о переносе финала ЛЧ-2023 из Стамбула
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь