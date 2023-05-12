УЕФА опровергла слухи о переносе финала ЛЧ-2023 из Стамбула
В УЕФА отреагировали на слухи о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лиссабон. Об этом сообщает ТАСС.
В УЕФА отреагировали на слухи о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лиссабон. Об этом сообщает ТАСС.
«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», — говорится в заявлении организации.
Ранее появилась информация, что в УЕФА опасаются за безопасность финального матча из-за возможных беспорядков после второго тура президентских выборов, который запланирован на 28 мая. Из-за этого рассматривается вариант с переносом финала в Лиссабон на стадион «Эштадиу да Луш».
Финал Лиги чемпионов УЕФА должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Ранее стамбульский финал дважды переносился из-за коронавируса — в 2020 и 2021 году.
На этой неделе прошли первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов. «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1), а «Интер» обыграл «Милан» (2:0). Ответные матчи пройдут 16 и 17 мая.