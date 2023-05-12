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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Кевин Де Брейне признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Бельгийский атакующий полузащитник Кевин Де Брейне признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Во вторник его клуб «Манчестер Сити» сыграл вничью с мадридским «Реалом» 1:1. После передачи от партнера по команде Илкая Гюндогана Де Брейне забил гол на 67-й минуте матча.

Де Брейне обошел в голосовании болельщиков Винисиуса Жуниора из «Реала» и Генриха Мхитаряна с Николой Бареллой, которые представляют миланский «Интер».

Также полузащитник «Сити» был признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Реал
1:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
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 Футболист Кевин Де Брейне признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
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