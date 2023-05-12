Футболист Кевин Де Брейне признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Бельгийский атакующий полузащитник Кевин Де Брейне признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
Бельгийский атакующий полузащитник Кевин Де Брейне признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Во вторник его клуб «Манчестер Сити» сыграл вничью с мадридским «Реалом» 1:1. После передачи от партнера по команде Илкая Гюндогана Де Брейне забил гол на 67-й минуте матча.
Де Брейне обошел в голосовании болельщиков Винисиуса Жуниора из «Реала» и Генриха Мхитаряна с Николой Бареллой, которые представляют миланский «Интер».
Также полузащитник «Сити» был признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.