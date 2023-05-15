Индзаги: Во вторник — один из важнейших матчей в истории «Интера»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился своими мыслями о предстоящем матче.
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился своими мыслями о предстоящем матче.
«Мы должны держаться вместе. Наши болельщики всегда были с нами. Как в радостные, так и в тяжелые времена. Нам нужна холодная голова и горячее сердце. Завтра — один из важнейших матчей в истории “Интера”. Мы должны сыграть с трезвым умом и горячим сердцем, чтобы воплотить нашу мечту и выйти в финал. Мы выиграли в первом матче, но “Милан” остается грозным соперником с отличными игроками.», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.
16 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов «Интер» — «Милан». В первом матче подопечные Индзаги одержали победу 2−0.