Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
14.05
Ювентус
Кремонезе
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Марсель
Анже
31
Футбол. Зарубежный
14.05
Эспаньол
Барселона
24
Все события
19:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Индзаги: Во вторник — один из важнейших матчей в истории «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился своими мыслями о предстоящем матче.

Интер
МиланЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Мы должны держаться вместе. Наши болельщики всегда были с нами. Как в радостные, так и в тяжелые времена. Нам нужна холодная голова и горячее сердце. Завтра — один из важнейших матчей в истории “Интера”. Мы должны сыграть с трезвым умом и горячим сердцем, чтобы воплотить нашу мечту и выйти в финал. Мы выиграли в первом матче, но “Милан” остается грозным соперником с отличными игроками.», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

16 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов «Интер» — «Милан». В первом матче подопечные Индзаги одержали победу 2−0.

Лига чемпионов 2022/2023
1/2 финала, 16.05.2023, 22:00

Интер-Милан-
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На благотворительном аукционе продали перчатки Хабиба...
На велогонке «Джиро д’Италия» ввели обязательный масочный режим...
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь