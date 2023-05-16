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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Финальный матч женской Лиги чемпионов пройдет при заполненных трибунах

Впервые за 13 лет на финал продали все билеты.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

На финальный матч женской Лиги чемпионов между командами «Барселона» и «Вольфсбург» проданы все билеты, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 3 июня на стадионе «Филипс» в голландском городе Эйндховен. Стадион является домашним полем мужской футбольной команды «ПСВ».

В продажу поступило более 34 тысяч билетов. В Нидерландах будет установлен рекорд по посещаемости женского футбольного матча. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2019 году на встрече между сборными Нидерландов и Австралии, тогда на игре было 30 640 болельщиков.

В последний раз все билеты на финал турнира были проданы в сезоне-2009/2010.

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