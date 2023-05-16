Финальный матч женской Лиги чемпионов пройдет при заполненных трибунах

В продажу поступило более 34 тысяч билетов. В Нидерландах будет установлен рекорд по посещаемости женского футбольного матча. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2019 году на встрече между сборными Нидерландов и Австралии, тогда на игре было 30 640 болельщиков.