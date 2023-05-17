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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола: Сегодня будет один из моих важнейших матчей в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Сегодня будет один из важнейших моих матчей в “Сити”, глупо это отрицать. Попросил игроков насладиться моментом. Мы должны чувствовать себя очень фартовыми, играя на такой стадии. Все в наших руках. Чтобы выйти в финал, достаточно выиграть один матч», — сказал Гвардиола.

За семь лет работы в «Манчестер Сити» Гвардиола так и не смог выиграть с английским клубом Лигу чемпионов УЕФА. Вместе с испанцем «горожане» один раз вылетали на стадии ⅛ финала (2017), трижды — в четвертьфинале (2018, 2019, 2020), один раз в полуфинале (2022) и один раз уступали в финале (2021).

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» сегодня в Манчестере. Начало встречи — 22:00 мск. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1.

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