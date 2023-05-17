Гвардиола: Сегодня будет один из моих важнейших матчей в «Ман Сити»

«Сегодня будет один из важнейших моих матчей в “Сити”, глупо это отрицать. Попросил игроков насладиться моментом. Мы должны чувствовать себя очень фартовыми, играя на такой стадии. Все в наших руках. Чтобы выйти в финал, достаточно выиграть один матч», — сказал Гвардиола.

За семь лет работы в «Манчестер Сити» Гвардиола так и не смог выиграть с английским клубом Лигу чемпионов УЕФА. Вместе с испанцем «горожане» один раз вылетали на стадии ⅛ финала (2017), трижды — в четвертьфинале (2018, 2019, 2020), один раз в полуфинале (2022) и один раз уступали в финале (2021).