Футболист «ПСЖ» Хакими праздновал победу «Интера» на стадионе
Хакими и Перишич радовались за «Интер» на трибунах.
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Хакими и Перишич радовались за «Интер» на трибунах.
Футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими был замечен в VIP ложе, болеющим за свой бывший клуб «Интер». После финального свистка защитник, который до переезда в Париж провел два сезона в составе «Интера», был вне себя от радости и бурно праздновал победу со своими друзьями и семьей. Хорватский футболист Иван Перишич, игрок команды «Тоттенхэм Хотспур» тоже был замечен в этой ложе. Он обменялся приветствиями с Хакими, после чего переместился на свое место. Перишич играл за «Интер» с 2015 по 2022 годы.
«Интер» обеспечил себе место в финале Лиги чемпионов. Команда, в ответной встрече, обыграла «Милан» со счетом 1:0 на стадионе «Сан-Сиро». Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Интера».