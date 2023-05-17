Футболист «ПСЖ» Хакими праздновал победу «Интера» на стадионе

Футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими был замечен в VIP ложе, болеющим за свой бывший клуб «Интер». После финального свистка защитник, который до переезда в Париж провел два сезона в составе «Интера», был вне себя от радости и бурно праздновал победу со своими друзьями и семьей. Хорватский футболист Иван Перишич, игрок команды «Тоттенхэм Хотспур» тоже был замечен в этой ложе. Он обменялся приветствиями с Хакими, после чего переместился на свое место. Перишич играл за «Интер» с 2015 по 2022 годы.