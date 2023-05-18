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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» потерпел крупнейшее поражение в Лиге чемпионов за 14 лет

Мадридский «Реал» уступил «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, потерпев крупнейшее с 2009 года поражение в турнире. Об этом сообщает портал The Sporting News.

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В последний раз «Реал» уступал с разницей в четыре мяча в 2009 году, когда на стадии ⅛ финала на выезде был разгромлен «Ливерпулем» (0:4).

По ходу последнего десятилетия «Реал» потерпел в Лиге чемпионов несколько памятных разгромных поражений, но все они заканчивались с разницей в три мяча. Среди них были поражения от дортмундской «Боруссии» (1:4) в сезоне 2012/13, от московского ЦСКА (0:3) и от «Аякса» (1:4) в сезоне 2018/19, а также проигрыш «ПСЖ» (0:3) в сезоне 2019/20.

Крупнейшее поражение в истории турнира «Реал» потерпел в 1989 году, когда в полуфинале разгромно уступил будущему победителю турнира «Милану» (0:5).

«Реал» является самым успешным клубом в истории Лиги чемпионов. На его счету 14 побед, включая пять побед за последние девять лет — в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 году.

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