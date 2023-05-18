«Реал» потерпел крупнейшее поражение в Лиге чемпионов за 14 лет

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В последний раз «Реал» уступал с разницей в четыре мяча в 2009 году, когда на стадии ⅛ финала на выезде был разгромлен «Ливерпулем» (0:4).

По ходу последнего десятилетия «Реал» потерпел в Лиге чемпионов несколько памятных разгромных поражений, но все они заканчивались с разницей в три мяча. Среди них были поражения от дортмундской «Боруссии» (1:4) в сезоне 2012/13, от московского ЦСКА (0:3) и от «Аякса» (1:4) в сезоне 2018/19, а также проигрыш «ПСЖ» (0:3) в сезоне 2019/20.

Крупнейшее поражение в истории турнира «Реал» потерпел в 1989 году, когда в полуфинале разгромно уступил будущему победителю турнира «Милану» (0:5).